Priemyselný park v Rimavskej Sobote je vo finálnej fáze prípravy

Rimavská Sobota 13. septembra (TASR) – Výstavba priemyselného parku v Rimavskej Sobote je vo finálnej fáze prípravy. Aktuálne sa na území parku uskutočňuje pyrotechnický a archeologický prieskum, začiatok samotných stavebných prác je očakávaný ešte tento mesiac. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík.



"Aktuálne plánované stavebné práce sú do konca roka 2024 a budú prebiehať v rôznych oblastiach, ako napríklad príprava časti územia pre budúceho investora, vybudovanie sieťových prípojok, vybudovanie externej infraštruktúry a podobne. V budúcnosti však predpokladáme do priemyselného parku v Rimavskej Sobote príchod ďalších investorov a teda pokračovanie v príprave pre konkrétnych investorov," skonštatovala Pavlusík.



Nový priemyselný park v Rimavskej Sobote má vzniknúť v severnej časti mesta v mestskej časti Sobôtka. Výrobu tu plánuje umiestniť nemecká skupina Winkelmann Group. V závode zameranom na výrobu zásobníkov teplej vody najmä pre tepelné čerpadlá plánuje zamestnať približne 450 ľudí, očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur.



V lokalite výstavby priemyselného parku sa doposiaľ realizovali viaceré prieskumy, niektoré práce však podľa rezortu hospodárstva nebolo možné uskutočniť bez účasti a vstupov od budúceho investora. Ide najmä o hrubé terénne úpravy či požiadavky na infraštruktúru a siete. "V tomto prípade realizácia druhej časti prác nadväzuje na investičnú zmluvu s prvým investorom, ktorá bola podpísaná koncom mája 2023," dodala hovorkyňa rezortu hospodárstva.



Na výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote vyčlenil štát v júli 2021 takmer desať miliónov eur, určené boli na projekčné a prvé prípravné práce. Ďalšie finančné prostriedky vo výške približne 19 miliónov eur boli schválené v lete tohto roku. "Boli vyčlenené na nadväzujúce práce, ako sú hrubé terénne úpravy časti priemyselného parku určeného pre prvého nájomcu, prípravu príslušnej energetickej infraštruktúry, ako aj všetkých potrebných inžinierskych sietí pre priemyselný park," priblížila Pavlusík.