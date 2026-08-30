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Výstavba R1 pokračuje, riešia preloženie plynovodu i čierne skládky
Podľa NDS sa stavbe nevyhli nástrahy, ktoré mali vplyv na cenu i dobu výstavby. Aktuálne sa podarilo pokročiť pri preložke plynovodu.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Na stavbe úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča pokračujú práce v rámci prvej etapy, robia sa násypy, budujú mosty, múry a vyrastá tiež cyklochodník. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že kapacity sústreďujú na preložku plynovodu, na odstraňovanie čiernych skládok či environmentálnej záťaže.
Podľa NDS na stavenisku aktuálne denne pracuje do 200 ľudí. „Momentálne prebiehajú najmä práce na násypoch rýchlostnej cesty aj mimoúrovňovej križovatky Šalková. Takisto sa robí násyp preložky cesty I/66. Budujú sa mosty, oporné a zárubné múry a tiež sa upravujú svahy. Buduje sa cyklochodník až po miestny priemyselný park,“ zhrnul člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Podľa NDS sa stavbe nevyhli nástrahy, ktoré mali vplyv na cenu i dobu výstavby. Aktuálne sa podarilo pokročiť pri preložke plynovodu. Hľadalo sa alternatívne riešenie, ktoré sa vyhne zložitej geológii pod riekou Hron a blízkej železničnej trati. Na budúcej trase bystrickej R1 sa našlo i množstvo nelegálnych skládok s podielom nebezpečného odpadu. Skládky sa priebežne odstraňujú. Zatiaľ sa stihlo odstrániť už približne 12.000 kubických metrov odpadu.
„Na jednej strane odstraňovanie nelegálnych skládok má dosah na časovú náročnosť stavby, na druhej strane najmä odstraňovanie environmentálnej záťaže predstavuje významný environmentálny prínos pre región,“ zdôraznil Mihálik s tým, že postupujú v zmysle platnej legislatívy, čo predstavuje značné administratívne a čiastočne i finančné nároky.
Úsek bystrickej R1 bude mať niečo cez tri kilometre a pomôže vyriešiť chronické dopravné problémy pri vstupe do Banskej Bystrice zo smeru od Brezna, a to najmä v ranných a poobedných špičkách. Rovnako tri kilometre má aj nová preložka cesty I/66, ktorá je významnou súčasťou stavby.
Podľa NDS na stavenisku aktuálne denne pracuje do 200 ľudí. „Momentálne prebiehajú najmä práce na násypoch rýchlostnej cesty aj mimoúrovňovej križovatky Šalková. Takisto sa robí násyp preložky cesty I/66. Budujú sa mosty, oporné a zárubné múry a tiež sa upravujú svahy. Buduje sa cyklochodník až po miestny priemyselný park,“ zhrnul člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Podľa NDS sa stavbe nevyhli nástrahy, ktoré mali vplyv na cenu i dobu výstavby. Aktuálne sa podarilo pokročiť pri preložke plynovodu. Hľadalo sa alternatívne riešenie, ktoré sa vyhne zložitej geológii pod riekou Hron a blízkej železničnej trati. Na budúcej trase bystrickej R1 sa našlo i množstvo nelegálnych skládok s podielom nebezpečného odpadu. Skládky sa priebežne odstraňujú. Zatiaľ sa stihlo odstrániť už približne 12.000 kubických metrov odpadu.
„Na jednej strane odstraňovanie nelegálnych skládok má dosah na časovú náročnosť stavby, na druhej strane najmä odstraňovanie environmentálnej záťaže predstavuje významný environmentálny prínos pre región,“ zdôraznil Mihálik s tým, že postupujú v zmysle platnej legislatívy, čo predstavuje značné administratívne a čiastočne i finančné nároky.
Úsek bystrickej R1 bude mať niečo cez tri kilometre a pomôže vyriešiť chronické dopravné problémy pri vstupe do Banskej Bystrice zo smeru od Brezna, a to najmä v ranných a poobedných špičkách. Rovnako tri kilometre má aj nová preložka cesty I/66, ktorá je významnou súčasťou stavby.