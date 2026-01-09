< sekcia Ekonomika
Výstavba rezidenčných nehnuteľností v USA sa v októbri spomalila
Analytici očakávali pokles na približne 1,35 milióna.
Autor TASR
Washington 10. januára (TASR) - Výstavba nových rezidenčných nehnuteľností v USA sa v októbri 2025 nečakane spomalila. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews
Započatá výstavba domov sa v októbri medzimesačne prepadla o 4,6 % a v prepočte na celý rok dosiahla 1,246 milióna obytných jednotiek. V septembri započatá výstavba stúpla o 1,2 % na 1,306 milióna. Ekonómovia počítali s nárastom na približne 1,33 milióna.
Dôvodom poklesu bol prepad v segmente bytových domov, v ktorom sa započatá výstavba znížila o 22 % a v prepočte na celý rok dosiahla 372.000 jednotiek po septembrovom náraste o 13 % na 477.000. V segmente rodinných domov započatá výstavba vzrástla o 5,4 % na anualizovaných 874.000 jednotiek po znížení o 4,6 % na 829.000 v septembri.
Ministerstvo obchodu zároveň uviedlo, že počet vydaných stavebných povolení v októbri mierne klesol o 0,2 % a na celoročnej báze dosiahol 1,412 milióna po septembrovom náraste o 6,4 % na 1,415 milióna. Analytici očakávali pokles na približne 1,35 milióna.
