Výstavba rodinných domov v USA v auguste padla na 2,5-ročné minimum
Autor TASR
Washington 17. septembra (TASR) - Výstavba rodinných domov v USA v auguste padla na takmer 2,5-ročné minimum. Dôvodom je vysoká ponuka na trhu, čo signalizuje, že rezidenčný trh zrejme zostane brzdou ekonomiky aj v 3. kvartáli. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Započatá výstavba nových domov sa v auguste znížila o 8,5 % a v prepočte na celý rok dosiahla 1,307 milióna obytných jednotiek, uviedlo americké ministerstvo obchodu. V júli sa zvýšila o 3,4 % na 1,429 milióna (revízia z 1,428 milióna) domov ročne. Ekonómovia počítali s poklesom o 4,1 %.
Započatá výstavba rodinných domov padla o 7 % na celoročných 890.000 obytných jednotiek, čo je najmenej od apríla 2023. Výstavba bytových domov klesla o 11,7 % na celoročných 417.000.
Ministerstvo obchodu tiež uviedlo, že stavebné povolenia v auguste klesli o 3,7 % na ročnú úroveň 1,312 milióna po tom, čo sa v júli znížili o 2,2 % na revidovanú úroveň 1,362 milióna. Ekonómovia očakávali nárast o 1,2 %.
