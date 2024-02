Výstavba továrne Gotion InoBat Batteries v Šuranoch začne v tomto roku

Šurany 11. februára (TASR) - Výstavba továrne Gotion InoBat Batteries (GIB) na výrobu batérií do elektromobilov v priemyselnom parku v Šuranoch v okrese Nové Zámky by sa mala začať v tomto roku. "V súčasnosti sa čaká na podpísanie investičnej zmluvy medzi GIB a Ministerstvom hospodárstva SR zastúpeným spoločnosťou MH Invest. Následne by sa malo podpísať memorandum medzi mestom Šurany, ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou MH Invest o sprievodných a vyvolaných investíciách vrátane potrieb v oblasti cestnej infraštruktúry," informoval primátor Šurian Marcel Filaga na stretnutí vedenia mesta s miestnymi podnikateľmi a mestskými poslancami.



Továreň na výrobu batérií do elektromobilov by mala vyrásť na ploche 65 hektárov. Spoločnosť plánuje vytvoriť 1500 pracovných miest. V prvej fáze dosiahne fabrika kapacitu 20 GWh, má však potenciál dosiahnuť kapacitu až 40 GWh. S jej plným spustením sa počíta v roku 2026.



Spoločnosť Gotion InoBat Batteries je spoločným podnikom slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech. Slovensko-čínska firma uzavrela v novembri minulého roka o investícii memorandum o porozumení s vládou SR. V ňom sa zaviazala, že fabriku začne stavať v roku 2024. Ako vyplýva z memoranda, Slovensko má poskytnúť spoločnosti dotácie, vysporiadať pozemky, pripraviť stavebnú parcelu a zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti.