Výstavba továrne InoBat Auto pri Voderadoch sa začne koncom roka

Voderady 20. mája (TASR) – Výstavba novej továrne na autobatérie, ktorú plánuje postaviť spoločnosť InoBat Auto pri Voderadoch v okrese Trnava, by sa mala začať koncom tohto roka. Závod vyrastie na pozemku s rozlohou 27.000 štvorcových metrov, ktorý firma získala od spoločnosti TPS EU patriacej pod kórejskú Fine DNC. V závode vznikne 150 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest, informoval spoluzakladateľ spoločnosti InoBat Auto Marián Boček. Prvé batérie pre elektrické vozidlá opustia slovenskú továreň v budúcom roku.



Fabrika, ktorá bude pod jednou strechou kombinovať výrobu s výskumom a vývojom prototypov batériových článkov, bude vyrábať batérie podľa špecifikácií výrobcu vozidla. Centrum výskumu a vývoja sa bude nachádzať v tesnej blízkosti automobiliek Peugeot, Jaguar Land Rover a KIA. „Továreň a jej vývojové centrum umožnia európskym výrobcom elektromobilov znižovať závislosť od dovozu z Ázie. Potrebu tejto nezávislosti okrem dlhodobých trendov potvrdila aj aktuálna kríza v súvislosti s novým koronavírusom, keď bezpečnostné opatrenia narušili dodávateľské reťazce medzi kontinentmi,“ uviedol Boček.



V prvej fáze plánuje firma investovať 100 miliónov eur do vybudovania výskumno-vývojového centra, tzv. R&D centra a pilotnej výrobnej linky na západnom Slovensku. Druhá fáza sa podľa Bočeka zameria na veľkokapacitnú výrobu batériových článkov InoBat Auto Gigafactory. Tá do roku 2024 dodá podľa predbežných odhadov 240.000 batérií do elektromobilov. Objem investície by mal dosiahnuť 1 miliardu eur, potenciálna zamestnanosť predstavuje 1500 pracovníkov.



Spoločnosť InoBat Auto získala na podporu výskumu, vývoja a výroby batériových článkov pre elektromobilitu štátnu pomoc vo výške 5 miliónov eur. Ministri ju schválili vo februári tohto roka. „Je to strategická vec. Celková pomoc v pomere k tomu, čo sa ide investovať, ide o investíciu vo výške 100 miliónov eur, je relatívne nízka suma. Je tu perspektíva vytvorenia 150 vysokokvalifikovaných pracovných miest. V budúcnosti by mohla vyrásť gigafactory (veľká fabrika), zamestnávajúca až 1500 pracovníkov," zdôvodnil štátnu pomoc vtedajší minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



InoBat Auto, j. s. a., vznikla spojením americkej spoločnosti Wildcat Discovery Technologies Inc. (WDT) a spoločnosti InoBat, j. s. a., (InoBat).