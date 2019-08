Výstavba tunela Karpaty je plánovaná až po roku 2024

Aktuálne sa realizujú procesy potrebné na získanie posudzovania vplyvov na životné prostredie, spresnilo ministerstvo dopravy.

Bratislava 6. augusta (TASR) – Výstavba tunela Karpaty v masíve Malých Karpát, ktorý má byť súčasťou bratislavského obchvatu, je podľa aktuálneho harmonogramu plánovaná po roku 2024. TASR to potvrdila hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



"Hraničný úsek Devínska Nová Ves – štátna hranica Slovenska s Rakúskom je pripravovaný na neskoršie obdobie, keďže na rakúskej strane nie je ešte stanovené presné trasovanie nadväzujúcej S8," spresnila Michalová. Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že úsek D4 cez Karpaty, medzi bratislavskou Račou a mestom Stupava, sa pripravuje.



"Aktuálne sa realizujú procesy potrebné na získanie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Termín realizácie chýbajúcich úsekov D4 teda závisí od postupu prípravy vrátane postupu prípravy na rakúskej strane a dostupnosti finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu," spresnilo ministerstvo. V minulom roku odhadovala NDS dokončenie obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 vrátane takmer 11-kilometrového tunela Karpaty okolo roku 2030.



Aktuálne realizovaná výstavba bratislavského obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je podľa rezortu dopravy vzhľadom na postup výstavby formou PPP projektu plne v rukách koncesionára. "Koncesionár hlásil, že na dvoch úsekoch, ktoré majú byť odovzdané v apríli, je v miernom predstihu. Naopak, na úsekoch D4 hlási koncesionár zdržanie, ktoré sa snaží minimalizovať. Presnú dĺžku výstavby preto nie je možné aktuálne stanoviť," uviedlo ministerstvo.



Koncesionár projektu bratislavského obchvatu - spoločnosť Zero Bypass Limited TASR informoval, že výstavba na všetkých úsekoch diaľnice i rýchlostnej cesty napreduje v požadovanom tempe. "Navyše úseky rýchlostnej cesty od Ketelca po Holice budú vodičom odovzdané do užívania už v jarných mesiacoch budúceho roka. Čiastočné meškanie výstavby zabrzdili nedodané stavebné povolenia v zmluvných termínoch, ktoré sú zároveň aj predmetom arbitrážneho procesu," priblížil koncesionár.



Zároveň podotkol, že tunel Karpaty nie je súčasťou vysúťaženého balíka PPP projektu výstavby D4 a R7. "Diaľnica D4 končí v rámci projektu križovatkou Rača," podotkol.