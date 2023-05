Výstavba v Spojených štátoch sa v apríli nečakane zotavila

Washington 17. mája (TASR) - Po prepade v predchádzajúcom mesiaci zaznamenala výstavba nových domov v Spojených štátoch v apríli nečakané zotavenie. Prispel k tomu rast výstavby rodinných domov, trh je však naďalej nestabilný, keďže údaje za marec boli zasa revidované výrazne smerom nadol. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Ministerstvo oznámilo, že výstavba nových domov v USA vzrástla v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,2 % na ročnú mieru 1,401 milióna jednotiek po tom, ako sa v marci po revízii prepadla o 4,5 % na 1,371 milióna jednotiek. Ekonómovia očakávali, že výstavba v apríli klesne na ročnú mieru 1,405 milióna, pričom vychádzali z pôvodne udávaných údajov za marec na úrovni 1,420 milióna jednotiek.



To naznačuje, že trh s bývaním sa v USA zatiaľ nepodarilo stabilizovať, napriek tomu, že úrokové sadzby hypoték klesli. Priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších 30-ročných hypotekárnych úveroch v USA dosiahla minulý týždeň 6,35 %, uviedla hypotekárna spoločnosť Freddie Mac. Svoje maximum dosiahla sadzba v októbri minulého roka, a to na úrovni 7,08 %. Hranicu 7 % vtedy prekročila prvýkrát za viac než 20 rokov.



K zotaveniu po marcovej výraznej revízii výstavby smerom nadol prispela najmä výstavba rodinných domov. Tá vzrástla o 1,6 % na sezónne upravenú ročnú mieru 846.000 jednotiek. Za marec však údaje v tejto oblasti boli revidované prudko nadol. Pôvodne sa za marec uvádzala ročná miera 861.000 jednotiek, teraz však ministerstvo údaje upravilo na 833.000 jednotiek.



Ministerstvo okrem toho zverejnilo údaje o počte vydaných stavebných povolení, ktorý signalizuje budúci dopyt po bývaní. Tieto údaje výrazne zaostali za očakávaniami, keď počet stavebných povolení v apríli klesol, zatiaľ čo sa čakal rast. Tempo poklesu sa však v porovnaní s vývojom v marci zmiernilo.



Zatiaľ čo v marci počet vydaných stavebných povolení klesol po revízii smerom nahor o 3 % na ročnú mieru 1,437 milióna, v apríli klesol o 1,5 % na 1,416 milióna. Analytici počítali s tým, že aprílový počet stavebných povolení dosiahne 1,430 milióna, pričom vychádzali z pôvodných údajov za marec, ktoré udávali ich počet na úrovni 1,413 milióna.