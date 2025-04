Výstavba v USA klesla v marci o vyše 11 %, výraznejšie, než sa čakalo

Washington 17. apríla (TASR) - Výstavba nových domov v Spojených štátoch zaznamenala v marci prudký pokles, ktorého rozsah vysoko prekonal aj pesimistické odhady ekonómov. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Ministerstvo obchodu oznámilo, že výstavba nových nehnuteľností na bývanie klesla v marci o 11,4 % na ročnú mieru 1,324 milióna. To je najnižší objem výstavby od novembra minulého roka. Ekonómovia, ktorí sami počítali s poklesom výstavby, však očakávali, že rozsah poklesu dosiahne 5,4 %.



Podľa ekonóma Daniela Vielhabera sa pod výrazný pokles výstavby nových domov čiastočne podpísala vysoká neistota súvisiaca s clami amerického prezidenta Donalda Trumpa a utlmené očakávania predaja nehnuteľností v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Čiastočne sa pod to mohol podľa neho podpísať aj slabší predaj na juhu a západe USA po tom, ako v prvých dvoch mesiacoch roka sa v týchto oblastiach výstavba výrazne zvýšila.