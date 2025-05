Výstavba Veterného parku Kopčany - Gbely je v procese posudzovania EIA

Gbely 13. mája (TASR) - Zámer výstavby Veterného parku Kopčany - Gbely je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Mesto Gbely dostalo z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dokumentáciu k procesu EIA. Navrhovaná činnosť počíta s výstavbou 14 veterných turbín v katastrálnych územiach mesta Gbely a obce Kopčany v okrese Skalica. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



„Tento zámer je nezávislou iniciatívou spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, na ktorú mesto Gbely nemá žiadny vplyv. Mesto nevydáva v procese EIA žiadne povolenie k výstavbe,“ zdôraznila radnica. Avizovala však, že zašle stanovisko, kde si uplatní požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Zároveň sa zúčastní ústneho pojednávania. Verejnosť má možnosť zasielať pripomienky a podnety priamo MŽP SR.



Rovnaký postup zrealizuje aj obec Kopčany. Jej starosta Dušan Dubecký pre TASR uviedol, že aktuálne zosúlaďujú postup s mestom Gbely. Spomenul tiež, že pôvodná ponuka spoločnosti navrhovala iné umiestnenie veterného parku, s aktuálnym zámerom nesúhlasí. Zdôraznil však, že rozhodovať bude obecné zastupiteľstvo.



Odhadované investičné náklady na projekt sú do 140 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru zverejneného na enviroportáli. Celková rozloha riešeného územia je 3632,390 metra štvorcového. Najmenšia vzdialenosť veternej turbíny od existujúcich objektov bývania je približne 0,8 kilometra severne v Gbeloch a 1,5 kilometra severozápadne v intraviláne obce Kopčany.



Posudzovaný variant počíta s výstavbou a prevádzkou 14 veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 92,4 megawattu. Každá z turbín bude mať inštalovaný výkon maximálne 6,6 megawattu. Navrhovaná činnosť nie je v súčasnosti zohľadňovaná v územnoplánovacích dokumentáciách dotknutých obcí.