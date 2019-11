Výstavba vlastných kotolní bytových domov by sa mohla zjednodušiť

Bratislava 16. novembra (TASR) – Bytové spoločenstvá alebo súkromní vlastníci bytov by si mohli zvoliť výhodnejšie dodávky tepla a nemala by im byť znemožnená výstavba vlastnej kotolne v bytovom dome. Vyplýva to z návrhu novely zákona o tepelnej energetike, ktorú predložila skupina opozičných poslancov z hnutia OĽaNO na rokovanie Národnej rady (NR) SR.



"Návrhom zákona sa zároveň odstraňuje rozpor platnej právnej úpravy s Ústavou SR, konkrétne s právom na podnikanie," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe k navrhovanej novele. Poslanci spresnili podmienky, za akých má dodávateľ tepla podľa stavebného zákona postavenie dotknutého orgánu, ktorého stanovisko je záväzné. "V slobodnej spoločnosti a právnom štáte je absurdné, aby akýkoľvek ekonomický subjekt mohol svojím stanoviskom vetovať vznik vlastnej konkurencie či svojvoľne brániť v konaní nezaloženom na princípe podnikania," uviedli predkladatelia.



Zmena by mala nastať v uplatňovaní zákona tak, aby sa jeho ustanovenia platné pre veľké zdroje tepla nad 10 megawattov (MW) uplatňovali pri plánoch na výstavbu menších lokálnych zdrojov iba v nevyhnutnej miere.



"Pokiaľ je odberateľovi alebo, v konečnom dôsledku, konečnému spotrebiteľovi obmedzená možnosť alternatívneho riešenia zásobovania teplom, ktorého cieľom je predovšetkým zníženie výdavkov na energie, reálnym dosahom je najmä prehlbovanie energetickej chudoby na Slovensku," uviedli poslanci.