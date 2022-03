Výstavbu D1 pri Ružomberku mali sčasti pozastaviť pre neuhradené práce

Ružomberok 31. marca (TASR) – Čiastočné pozastavenie výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová má súvisieť s neuhradenými stavebnými prácami zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Poukázal na to poradca primátora mesta Ružomberok pre dopravu Tomáš Mišovič, ktorý vystúpil na stredajšom (30. 3.) rokovaní mestského zastupiteľstva. Podľa jeho slov ide o obchodný spor medzi diaľničiarmi a zhotoviteľom. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková v stanovisku pre TASR uviedla, že k téme nebudú poskytovať čiastočné informácie. Dodala, že medzi diaľničiarmi a zhotoviteľom aktuálne naďalej prebiehajú pracovné rokovania.



Podľa vyjadrenia poradcu ružomberského primátora je výstavba pozastavená na kľúčových objektoch. "Neznamená to však, že na diaľnici sú zastavené všetky práce," skonštatoval Mišovič.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vlani v júli počas kontrolného dňa na stavbe tunela Čebrať pri Ružomberku avizoval, že diaľničný úsek Ivachnová – Hubová by mali sprejazdniť do konca roka 2023. Pred dvoma týždňami na sociálnej sieti oznámil, že na niektorých objektoch v rámci stavby sú utlmené práce. Napriek tomu sa však podľa jeho slov na diaľnici pracuje.



Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 14,92 kilometra vytvorí obchvat mesta Ružomberok. Po dobudovaní sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Diaľnica, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.