Výstavbu na Pršiansku terasu v B. Bystrici podporí súkromný developer

Banská Bystrica 3. marca (TASR) - Na financovaní výstavby novej cesty na Pršiansku terasu, časť Banskej Bystrice, sa bude podieľať okrem Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mesta aj jeden z najväčších lokálnych developerov, spoločnosť Profinex Group, ktorá vstúpila do verejnoprospešného projektu a partnerstva so samosprávou. Komunikácia sa má začať stavať v tomto roku.



Zapojenie súkromných developerov profitujúcich z predaja pozemkov v tejto lokalite označil vlani v novembri predseda BBSK Ondrej Lunter za kľúčové pre úspech projektu. Ako TASR v pondelok informovala spoločnosť, pridala sa svojou majetkovou účasťou vo výške viac ako 300.000 eur.



"Projekt výstavby komunikácie na Pršiansku terasu vnímame ako príklad dobrej praxe, kde môže fungovať partnerstvo verejného aj súkromného záujmu. O výstavbu cesty sme sa so samosprávou snažili 25 rokov. Uvedomujeme si, že sme súčasťou tejto lokality prostredníctvom našich projektov. Aj preto sme sa rozhodli postaviť k tejto situácii zodpovedne a prispieť k investícii naším vkladom," konštatoval technický riaditeľ spoločnosti Profinex Group Martin Sojak.



Ako poznamenal, hoci vstup súkromného sektora do verejných projektov najmä na úrovni miest a obcí nie je bežný a častý, môže byť jednou z alternatív, ako vzájomne prinášať synergiu a rozvoj do mestských častí v prospech obyvateľov. "Je len na nás, či chceme čakať alebo budeme hľadať aj možnosti," dodal Sojak. Verí, že ich účasť v tomto type partnerstva bude motivovať i ďalších developerov v meste či regióne k prospešným spoluprácam.



Krajskí poslanci v minulom roku na novembrovom zasadnutí jednomyseľne schválili sumu 2.850.000 eur na výstavbu novej cesty. Ako vtedy zdôraznil predseda dopravnej komisie Zastupiteľstva BBSK a prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, nejde len o komfort či lepší chodník. Aktuálny stav komunikácie, ktorá smeruje na Pršiansku terasu, je havarijný. V jednom mieste sa dokonca prepadá. Ak by nedošlo k výstavbe novej cesty a existujúcu by museli uzavrieť, došlo by k odrezaniu tejto mestskej časti a obce Horné Pršany. Zhruba 2000 ľudí by sa nedostalo do mesta, zamestnania či škôl.



Väčšinu budúcej komunikácie bude financovať kraj, ktorý ju následne prevezme do svojej správy ako cestu druhej triedy. Mesto Banská Bystrica pokryje náklady s vybudovaním chodníkov a verejného osvetlenia.



Podľa Luntera odhadované náklady na výstavbu novej cesty predstavovali 5,2 milióna eur. Cenová ponuka predložená vo verejnej súťaži na zhotoviteľa bola výrazne nižšia.