Výstavbu na Slovensku by mali zrýchliť legislatívne zmeny

Bratislava 27. mája (TASR) - Zrýchleniu výstavby na Slovensku by mali pomôcť legislatívne zmeny, ktorými sú zákon o verejnom obstarávaní (VO), novela zákona o EIA, stavebný zákon či zákon o strategických investíciách. Uviedla to na pondelkovej konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2024 štátna tajomníčka Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková. Stavebnícke spoločnosti vnímajú tieto zmeny prevažne pozitívne.



"VO je na Slovensku extrémne zdĺhavé a byrokratické. Na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude podpredseda, ktorý sa bude venovať len významným investíciám verejného záujmu nad 50 miliónov eur. Významná investícia musí byť riešená prednostne, pretože na základe urýchľovacích procesov sa môže výrazne rýchlejšie stavať. Chceme posilniť tímy úradníkov a poskytnúť im finančné prostriedky," uviedla Žiláková.



Ako dodal predseda ÚVO Peter Kubovič, priemerná dĺžka trvania zákaziek na stavebné práce je 120 dní, pričom 36,6 % všetkých zákaziek bolo na stavebné práce. Priemerná dĺžka prvostupňového konania je podľa neho vyše troch rokov. "Bude potrebné sa zamyslieť nad revíznym systémom. Sme asi posledná krajina EÚ, ktorá má viacstupňové konanie," dodal Kubovič.



Zmeny, ktoré nový stavebný zákon prináša, sú podľa konateľa spoločnosti Strabag veľmi dôležité. Zníženie byrokratickej záťaže stavebných konaní a zjednodušenie vydávania stavebného povolenia boli podľa neho nevyhnutné. "Na niektorých stavbách sa zmena stavebného povolenia naťahovala neuveriteľne dlho, čo malo za následok predĺženie výstavby a zvýšené náklady," priblížil.



Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik vyjadril obavy ohľadom odloženia účinnosti zákona o výstavbe. "Slovensko už naozaj nemá priestor na stratenie drahocenného času pri opätovných diskusiách o forme, cieľoch a podobe ďalšej verzie zákona. Pokiaľ by som chcel odstrašiť investorov od stavebných investícií, postupoval by som práve takto," podotkol.



Stavebná legislatíva je podľa projektového manažéra poľskej spoločnosti Budimex Wojciecha Wlodzimirskeho krokom správnym smerom. Rýchlejšia realizácia a príprava projektu podľa neho znamená aj nižšie výdavky pre daňových poplatníkov. "V Poľsku sme to zažili už pred niekoľkými rokmi. Zmeny urýchlili čas potrebný na získanie povolení a vyvlastnenie pozemkov," dodal.