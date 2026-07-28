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Výstavbu nového mosta v Opatovciach nad Nitrou zabezpečí Skanska SK
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) uzatvoril zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže.
Autor TASR
Opatovce nad Nitrou 28. júla (TASR) - Výstavba nového mosta na ceste tretej triedy v Opatovciach nad Nitrou v okrese Prievidza sa posunula do ďalšej fázy. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) uzatvoril zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže. Uspela v nej bratislavská spoločnosť Skanska SK, práce by mala zabezpečiť za takmer 1,5 milióna eur. Zmluvu zverejnil TSK v Centrálnom registri zmlúv, účinnosť nadobudne po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z Programu Slovensko.
Spoločnosť splnila podmienky účasti a jej ponuka splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, pričom jej ponuka bola vyhodnotená ako úspešná na základe kritérií cena v eurách s daňou z pridanej hodnoty a lehota výstavby v kalendárnych dňoch, ozrejmil TSK. Výstavbu firma v zmysle zmluvy o dielo zabezpečí za 1.499.847,77 eura. Práce by mala zrealizovať najneskôr do uplynutia deviatich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
Časť mostnej rímsy aj so zábradlím mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu - veľmi zlý. TSK preto zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie jeho komplexnej rekonštrukcie a cez verejnú súťaž hľadal dodávateľa, ktorý zabezpečí asanáciu mostného objektu a výstavbu nového s obojsmernou premávkou.
Výstavbu mosta bude TSK financovať rámci Programu Slovensko, na investíciu má schválenú žiadosť o NFP vo výške 2,47 milióna eur. Ďalšie kroky k začiatku realizácie, teda predložiť verejné obstarávanie na kontrolu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a následne po ukončení kontroly odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, bude môcť kraj realizovať po uzatvorení zmluvy o NFP, ozrejmila pred časom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Spoločnosť splnila podmienky účasti a jej ponuka splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, pričom jej ponuka bola vyhodnotená ako úspešná na základe kritérií cena v eurách s daňou z pridanej hodnoty a lehota výstavby v kalendárnych dňoch, ozrejmil TSK. Výstavbu firma v zmysle zmluvy o dielo zabezpečí za 1.499.847,77 eura. Práce by mala zrealizovať najneskôr do uplynutia deviatich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
Časť mostnej rímsy aj so zábradlím mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu - veľmi zlý. TSK preto zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie jeho komplexnej rekonštrukcie a cez verejnú súťaž hľadal dodávateľa, ktorý zabezpečí asanáciu mostného objektu a výstavbu nového s obojsmernou premávkou.
Výstavbu mosta bude TSK financovať rámci Programu Slovensko, na investíciu má schválenú žiadosť o NFP vo výške 2,47 milióna eur. Ďalšie kroky k začiatku realizácie, teda predložiť verejné obstarávanie na kontrolu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a následne po ukončení kontroly odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, bude môcť kraj realizovať po uzatvorení zmluvy o NFP, ozrejmila pred časom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.