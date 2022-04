Výstavbu obchvatu Prievidze chce SSC financovať aj z OP Slovensko

Prievidza 8. apríla (TASR) - Výstavba časti obchvatu Prievidze by mala pokračovať aj po roku 2023. Vyplýva to z vyjadrenia Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá plánuje prvú etapu druhej stavby obchvatu financovať okrem operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) aj z operačného programu (OP) Slovensko v budúcom programovom období.



Na dvojaké financovanie upozornila vzhľadom na rozpracovanosť projektu i samospráva mesta. "SSC ako investor ukončila majetkovoprávne vyrovnanie a finalizuje projektovú dokumentáciu k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Verím preto, že s ohľadom na vysokú rozpracovanosť prípravy bude táto stavba medzi prvými projektmi, ktoré budú realizované z finančných prostriedkov v novom programovom období, po spustení čerpania OP Slovensko," uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Financovanie výstavby na fázy potvrdil pre TASR i Martin Guzi z komunikačného odboru SSC. "Predpoklad je, že prvá etapa, druhá stavba by mala byť financovaná ako fázovaný projekt, to znamená časť projektu z OPII (výdavky do konca roka 2023) a časť z OP Slovensko (po roku 2023)," konkretizoval Guzi.



Primátorka tiež listom požiadala ministra dopravy Andreja Doležala o urýchlenú prípravu podkladov, na základe ktorých bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie pre pokračovanie projektovej prípravy druhej etapy obchvatu mesta už v roku 2022. "Obchvat totiž bude mať celkový plánovaný prínos až po tom, ako bude zrealizovaná nielen prvá etapa, ale aj druhá etapa tejto stavby. Až realizácia celého diela odľahčí tranzit dopravy po ceste I/64 cez mesto," vysvetlila Macháčková.



Guzi reagoval, že SSC požiadavku primátorky eviduje. "Cieľom SSC je realizovať prípravu stavby v čo najkratšom čase s ohľadom na pridelené zdroje zo štátneho rozpočtu," dodal.



Náklady na prvú etapu druhej stavby cestného ťahu v trase budúcej cesty I/64 odhadla SSC na 30,1 milióna eur. Súťaž plánuje vyhlásiť po získaní právoplatného stavebného povolenia.



Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.