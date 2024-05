Výstavbu obchvatu Šale zrealizuje nemecké konzorcium Hochtief

Šaľa 31. mája (TASR) - Výstavbu obchvatu mesta Šaľa zrealizuje skupina Hochtief SK. Prvenstvo nemeckej spoločnosti potvrdila po roky trvajúcich súťažiach Slovenská správa ciest.



Po prvom neúspešnom pokuse sa verejná súťaž na výstavbu obchvatu Šale opakovala, ani druhé kolo sa však nezaobišlo bez prieťahov. Po vyhlásení výsledkov jeden z neúspešných uchádzačov napadol výsledky. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil 29. mája novú informáciu o vyhodnotení ponúk, v ktorom uvádza ako víťaza skupinu Hochtief SK, Hochtief CZ a MBM-GROUP.



Nemecké konzorcium tak potvrdilo svoje víťazstvo a výstavba obchvatu by sa čoskoro mala začať. "Po tridsiatich rokoch čakania sa obyvatelia mesta možno dočkajú," reagoval primátor Šale Jozef Belický.



Obchvat mesta je potrebný nielen z dôvodu odklonenia tranzitnej dopravy, ale aj ako alternatíva jediného existujúceho mosta ponad rieku Váh. "Ten je aktuálne v šiestej kategórii. Ak sa preklopí do siedmej, hrozí jeho zatvorenie," skonštatoval Belický.



Obchvat je navrhnutý v dĺžke 11,8 kilometra so šírkou 11,5 metra a rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Na úseku má byť 13 mostov vrátane mosta cez Váh v dĺžke 705 metrov. Predpokladaná cena zákazky je vyše 60 miliónov eur bez DPH.