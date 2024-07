Výstavbu pavilónu nemocnice v Spišskej Novej Vsi plánujú na jeseň

Spišská Nová Ves 1. júla (TASR) - Sieť Penta Hospitals Slovensko úspešne ukončila verejné obstarávanie na projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Výstavba nového trojpodlažného pavilónu by sa mala spustiť začiatkom jesene. TASR o tom informovala PR špecialistka siete Bianka Krejčíová s tým, že v uplynulých dňoch došlo aj k definitívnej dohode na podmienkach investície s Košickým samosprávnym krajom (KSK).



"Dnes môžeme jednoznačne potvrdiť, že sme kompletne pripravení v priebehu najbližších mesiacov spustiť stavebné práce na novom nemocničnom pavilóne. Praktické prípravy spúšťame okamžite, stavebný ruch zavládne v areáli nemocnice už na začiatku jesene," uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha.



Hlavným zhotoviteľom je firma Adifex. Podľa aktuálneho harmonogramu bude v termíne do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby. Jeho kompletné dokončenie je naplánované do konca roka 2028.



Predseda KSK v súvislosti so schváleným dodatkom k zmluve s nájomcom zopakoval, že ide o dôležitý projekt, ktorý zhodnotí verejný majetok KSK a významným spôsobom skvalitní akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne. Pripomenul, že nemocnica aj po zrealizovaní tejto investície zostane majetkom KSK.



Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi je tretím najväčším investičným projektom Plánu obnovy a odolnosti SR v slovenskom zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva naň vyčlenilo 48 miliónov eur s DPH. Celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne 72 miliónov eur s DPH. "Rozdiel v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko," doplnila Krejčíová.



Budova nového nemocničného pavilónu bude mať tri nadzemné podlažia a nulté podlažie. Nachádzať sa v nej bude nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia.



V rámci rekonštrukcie vznikne v existujúcom nemocničnom monobloku nové chirurgické lôžkové oddelenie, ktoré bude prepojené s novým pavilónom spojovacím mostíkom. Pribudne aj celkovo 14 nových dvojlôžkových izieb a šesť jednolôžkových izieb v najvyššom štandarde, ktoré budú mať samostatné sociálne zariadenie.