Výstavbu R3 na Orave podľa Národnej diaľničnej spoločnosti nestopli

Tvrdošín 29. mája (TASR) - Výstavba úseku rýchlostnej cesty R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou podľa diaľničiarov nie je zastavená a naďalej pokračuje. Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková to uviedla pre TASR v reakcii na šíriace sa informácie, že dodávateľ prác uvažuje o zastavení výstavby. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová sa chce stretnúť s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom. Avizovala, že ho bude žiadať o vysvetlenie situácie, aby sa tak "vyvrátili fámy".



Podľa hovorkyne diaľničiarov na stavbe v súčasnosti pracuje 150 ľudí denne, práce prebiehajú najmä na mostoch - na ich spodných stavbách a nosných konštrukciách. "Jeden z mostov má už hotovú mostovku, na ďalších sa realizujú nosné konštrukcie a pracuje sa na postupnom dokončovaní ich hrubej stavby," povedala Žgravčáková.



V regióne však podľa Jurinovej začali kolovať informácie, že stavba nenapreduje dostatočne rýchlo a uvažuje sa o zastavení výstavby. Dôvodom má byť to, že dodávateľ sa údajne nedohodol s diaľničiarmi na zvýšení sumy diela v súvislosti s infláciou a dodatočnými prácami. "To sú informácie, ktoré nerobia dobre v regióne. Chcem sa preto ministra pýtať, ako to v realite vyzerá. Počuli sme, že sú tam aj iné problémy, ktoré súvisia s technológiou výstavby. Veríme, že nám minister pozitívne vysvetlí situáciu a uistí nás, že sa dostavba uskutoční," povedala pre TASR Jurinová.



Diaľničiari v marci tohto roka informovali, že na stavbe R3 Tvrdošín - Nižná musia riešiť úpravu technológie. Dôvodom boli zistené zložitejšie geologické pomery horninového masívu. Zároveň dodali, že na časti úseku R3 vznikla potreba spraviť pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov. Avizovali, že preložky plynu a zmena technológie budú mať vplyv na termín ukončenia výstavby úseku - predbežne do jesene 2023, a aj na konečnú cenu diela.



Výstavba obchvatu Tvrdošína sa začala v marci 2021. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy, motoristom prinesie skrátenie času jazdy.