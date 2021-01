Vyťaženosť rakúskych hotelov sa vlani znížila na štvrtinu

Viedeň 23. januára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu vlani prakticky zastavila turistický život v Rakúsku. Hotely, penzióny či dovolenkové byty boli v letnom polroku 2020 (od mája do októbra) vyťažené zhruba len na štvrtinu. "Pre pandémiu neprišli zahraniční hostia a napriek propagácii dovoleniek Rakúšanov v Rakúsku sa vyťaženosť postelí znížila o 12,4 % na 24,1 %," povedal pre agentúru APA generálny riaditeľ štatistického úradu Statistik Austria Tobias Thomas. To znamená, že tri zo štyroch postelí zostali prázdne.



V prípade živnostníkov v oblasti ubytovania (okrem kempingu) sa vyťaženosť ubytovacích kapacít v letnej sezóne 2020 medziročne prepadla o 15,8 % na 26,3 %. Súkromní ubytovatelia zaznamenali pokles o 3,3 % na 18 %.



Dostupné postele boli však už pred krízou vyťažené len z jednej tretiny. Počas zimnej sezóny 2019/2020 (november 2019 až apríl 2020) dosahovalo celkové vyťaženie v priemere 30,5 %, rok predtým to bolo 37,7 %. Podnikatelia zaznamenali vyťaženosť v priemere 33,3 %, čiže o 8,4 % menej než v sezóne 2018/2019. Súkromní ubytovatelia zarobili len na každej piatej posteli, obsadenosť sa vlani medziročne znížila o 3,8 % na 22,5 %.



Celkovo bolo v Rakúsku v turistickom roku 2019/2020 (november 2019 až október 2020) registrovaných 68.402 ubytovacích zariadení (mimo kempingu), ktoré mali k dispozícii zhruba 1,14 milióna postelí. Medziročne sa počet postelí zvýšil len o 0,9 % a počet firiem o 1,5 %. Polovica dostupných postelí (50,6 %) bola v spolkových krajinách Tirolsko a Salzburg. Tirolsko ponúkalo 352.010 postelí (zvýšenie o 0,4 %) a Salzburg 226.675 postelí (zvýšenie o 1,7 %).