Bratislava 16. marca (TASR) - Vytvorenie e-shopu môže byť jednoduché, prevádzka je však náročná. Uviedla to spoločnosť a platforma pre prenájom e-shopov Upgates.



Viac ako tretina (35 %) nových e-shopov vzniká práve v prvom kvartáli roka. Založenie a prevádzkovanie nového elektronického obchodu sa podľa spoločnosti môže zdať komplikované, no na základe slov odborníka to je pri dodržaní základných postupov jednoduché.



Uplynulé roky sa elektronickým obchodom darilo, zhodnotila firma s tým, že zvlášť počas pandémie bol veľký nárast celého e-commerce odvetvia, ktorý sa tento rok spomalil. Aj napriek veľkej konkurencii v odvetví však ročne stále pribúda mnoho nových e-shopov.



Vytvoriť e-shop sa dá viacerými možnosťami. Pre bežné podnikanie je podľa slov spoločnosti najefektívnejším riešením prenájom e-shopu, teda prevádzkovanie na prenajímateľnej platforme, obvykle za mesačný poplatok. Ak pôjde o kvalitného dodávateľa platformy, e-shop bude vyzerať unikátne a bude sa pravidelne prispôsobovať trendom aj legislatíve. A to bez toho, aby to prevádzkovateľ musel aktívne sledovať.



Väčší investori si môžu dovoliť nechať vytvoriť celý e-shop na mieru. V protiklade s týmto riešením sú platformy, ktoré ponúkajú e-shop zdarma. Základné funkcie sú tam často bez poplatku, no množstvo obmedzení sa stane časom limitujúce a za využívanie nových funkcií bude treba priplácať, upozornila firma.



Doplnila, že na prvý pohľad bezplatným riešením sú aj open-source redakčné systémy, ktoré sú voľne dostupné. Programovanie, prevádzka či daňové a legislatívne poradenstvo však budú celé v réžii prevádzkovateľa e-shopu.