Vytvorenie elektronického insolvenčného registra by sa malo oddialiť

Bratislava 17. septembra (TASR) - Vytvorenie elektronického insolvenčného registra by sa malo vzhľadom na stav jeho verejného obstarávania posunúť z pôvodného dátumu 15. novembra tohto roku na začiatok októbra budúceho roka. Vyplýva to z vládneho návrhu na zmenu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý v utorok Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.



K verejnému obstarávaniu v súvislosti s vytvorením informačného systému na prevádzkovanie insolvenčného registra došlo podľa Ministerstva spravodlivosti SR s omeškaním. Vzhľadom na tento problém rezort navrhuje oddialiť jeho vytvorenie, pričom zmena zákona by mala nadobudnúť účinnosť začiatkom nového roka.



Insolvenčný register by mal predstavovať centralizovaný elektronický systém pre vedenie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a konania o likvidácii a dodatočnej likvidácii. Cieľom jeho vytvorenia je zjednotiť a elektronizovať insolvenčné procesy, čo by malo odstrániť elektronické prekážky, zabezpečiť vyššiu transparentnosť, zrýchlenie konaní, zníženie času a nákladov potrebných na ukončenie podnikania a zlepšiť zber údajov a kvalitu dát.