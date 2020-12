Vytvorenie európskeho záručného fondu je v súlade s právom EÚ

Brusel 14. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že vytvorenie európskeho záručného fondu vo výške 25 miliárd eur, ktorý bude spravovať Európska investičná banka (EIB), na podporu spoločností postihnutých pandémiou nového koronavírusu je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.



Komisia pripomenula, že podľa očakávaní by mal záručný fond zmobilizovať do 200 miliárd eur dodatočného financovania na podporu najmä malých a stredných podnikov v 21 krajinách EÚ vrátane Slovenska, ktoré boli postihnuté koronakrízou.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti spresnila, že celoeurópsky záručný fond zahŕňa podporu pre 21 členských štátov a spravovať ho bude Európska investičná banka a Európsky investičný fond. "Tento fond dopĺňa národné podporné schémy. Pokračujeme v úzkej spolupráci s členskými štátmi a s ostatnými európskymi inštitúciami pri hľadaní uskutočniteľných riešení na zmiernenie ekonomických dosahov koronakrízy, a to pri zachovaní rovnakých podmienok na jednotnom trhu," vysvetlila Vestagerová.



Zriadenie celoeurópskeho záručného fondu je súčasťou širšej reakcie EÚ na pretrvávajúcu pandémiu nového koronavírusu. Ide o jednu z troch záchranných sietí, ktoré majú zmierniť negatívne ekonomické dosahy na pracovníkov, podniky a členské krajiny samotné.



Cieľom fondu je koordinovaným spôsobom riešiť potreby financovania európskych spoločností (najmä malých a stredných podnikov), ktoré sú z dlhodobého hľadiska životaschopné, no z dôvodu zdravotnej krízy čelia finančným ťažkostiam. Zapojiť do tejto schémy sa môžu všetky členské štáty EÚ, ktoré sa zaručia príspevkom zo svojich vnútroštátnych rozpočtov. K tejto schéme sa nepripojili Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)