Využite príležitosť prehliadky Agátov už túto sobotu

Bratislava 17. októbra (OTS) - Jesenné Agáty v bratislavskej Dúbravke otvoria svoje brány pre návštevníkov tentoraz výnimočne v sobotu. Návštevníci si okrem iného budú môcť prezrieť vzorový dom so záhradou a bazénom či strešný vzorový byt s veľkou terasou s výhľadom do lesa.Chcete sa pozrieť na jedinečné bývanie v Bratislave, aké v meste len tak nenájdete? Využite príležitosť zastaviť sa v takmer dokončenom projekte cez víkend. V sobotu od deviatej do piatej, počas dňa otvorených dver í uvidíte kompletne zariadený 5-izbový vzorový dom so záhradou a bazénom, strešný vzorový byt s veľkorysou terasou, komunitnú miestnosť s fitness zónou, ako aj vnútrobloky celého projektu vrátane spoločného komunitného bazénu pre obyvateľov. Agáty nájdete na Agátovej ulici v Bratislave v Dúbravke hneď vedľa Penati Clubu.Bývanie na malej súkromnej ulici v bytoch a domoch, s malým počtom susedov, pod veľkým lesom a navyše s veľkým spoločným bazénom pre obyvateľov. Tento unikátny projekt v Bratislave je výsledkom spolupráce architektonických štúdií COMPASS Architekti a Martin Vojta Architekti.Počas dní otvorených dverí sa nemusíte dopredu nahlasovať. Stačí len prísť. Napriek tomu, že Agáty sú už takmer dokončené, stále je to stavba, preto je vstup možný len pre osoby nad 18 rokov.Kto dokáže oceniť komfort, kvalitu a cit pre detail, ocení aj Agáty . Tie okrem dizajnu a služieb pre príjemné komunitné bývanie ponúkajú všetky výhody dostupnosti mesta spojené s pokojným bývaním na súkromnej ulici v susedstve lesa. Dopravné napojenie priamo na Agátovú ulicu zaručí jednoduchý presun po meste, ako aj rýchly prístup na diaľnicu. Nevodičov určite poteší, že priamo pred projektom Agáty sú už postavené nové zastávky MHD v oboch smeroch. V lokalite je tiež plánovaný TIOP Lamačská brána, ktorý novým obyvateľom prinesie aj komfort vlakovej dopravy.Projekt má z južnej strany jediného suseda – prírodu. Tá sa začína už priamo v Agátoch vďaka stovkám vysadených stromov, zeleni vo vnútroblokoch a zelenej streche na všetkých budovách. Susedstvo lesa, chránenej krajinnej oblasti a fascinujúce výhľady na okolitú prírodu robia z Agátov nezameniteľné bývanie. Z vašej novej obývačky môžete vyraziť na túru na Devínsku Kobylu alebo cez Lamač do Malých Karpát, kde vás čakajú neobmedzené možnosti výletov.Agáty prináša najväčší rezidenčný developer na Slovensku – CRESCO REAL ESTATE. V Bratislave buduje aj novú štvrť Slnečnice, kde už v súčasnosti býva viac ako 6 000 obyvateľov. Developer pôsobí okrem iného aj v Prahe, kde pracuje na zveľadení brownfieldu bývalej továrne Tesla Holešovice.