Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Ekonomika

Využitie nemeckého infraštruktúrneho fondu zaostáva za cieľmi

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Pokrok je viditeľný v oblasti bytovej výstavby a digitalizácie, zatiaľ čo na energetickú a dopravnú infraštruktúru, ako aj na výskum a vývoj pripadajú najnižšie čísla.

Autor TASR
Berlín 1. júna (TASR) - Čerpanie prostriedkov z nemeckého fondu na rozvoj infraštruktúry a ochranu klímy zaostáva za stanovenými cieľmi. Z nástroja, ktorý disponuje sumou 500 miliónov eur, malo byť v minulom roku vyplatených 37,2 miliardy eur, v skutočnosti sa však vynaložilo len približne 24 miliárd eur, oznámilo v pondelok nemecké ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ministerstvo vo svojej monitorovacej správe uviedlo, že celkovo možno hovoriť o „úspešnom začiatku implementácie“. Pokrok je viditeľný v oblasti bytovej výstavby a digitalizácie, zatiaľ čo na energetickú a dopravnú infraštruktúru, ako aj na výskum a vývoj pripadajú najnižšie čísla. Z pohľadu vlády má fond stabilizačný vplyv na ekonomiku. Podľa prvých odhadov ministerstva financií bude hrubý domáci produkt (HDP) vďaka mimoriadnym investíciám v krátkodobom horizonte o 0,5 percentuálneho bodu vyšší, ako by to bolo bez týchto výdavkov.

Osobitný mimorozpočtový fond schválený v minulom roku je financovaný z nových pôžičiek. S rozdelením sumy 500 miliónov eur sa počíta v horizonte dvanástich rokov.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?