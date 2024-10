Využitie potenciálu vodných elektrární môže prispieť k zamestnanosti

Želiezovce 23. októbra (TASR) - Slovensko má k dispozícii obrovský a stále nevyužitý zdroj čistej energie. Vodné elektrárne, ktoré dnes produkujú 17 % celkovej elektriny krajiny, môžu pritom zohrávať kľúčovú úlohu v dekarbonizácii našej energetiky. Zároveň môžu prispieť k zamestnanosti v rámci priemyslu. V stredu na to upozornila Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) spoločne so Slovenskou asociáciou udržateľnej energetiky (SAPI).



Aktuálne Slovensko využíva iba štvrtinu hydroenergetického potenciálu malých vodných elektrární. Investori, ktorí zvažujú investíciu na Slovensku, sa podľa generálneho sekretára APZD Andreja Lasza zaujímajú aj o možnosť ekologického spracovania odpadu a tiež o dostupnosť energií z obnoviteľných zdrojov.



Kým výstavba veľkých prečerpávacích elektrární môže trvať aj desať rokov, malé vodné elektrárne môžu priniesť výsledky už v krátkodobom horizonte, ak sa odstránia prekážky. "Zjednodušenie povoľovacích procesov je nevyhnutné. V praxi sme sa stretli s prípadmi, kde sa príprava projektov zbytočne zdržala na roky. Jednou z ciest, ako zvýšiť efektivitu a využiť hydroenergetický potenciál vo väčšej miere, je napríklad aj modernizácia existujúcich zdrojov," povedal Peter Hegeduš, konateľ spoločnosti Hydroenergia, ktorá prevádzkuje Vodné dielo Želiezovce.



Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá nedávno prešla parlamentom, je podľa Karabu jedným z prvých krokov v rámci vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. "Nie je síce dokonalá, ale otvára dvere rýchlejšiemu schvaľovaniu projektov. Ak chceme dosiahnuť významný pokrok v oblasti obnoviteľných zdrojov, musíme ďalej pokračovať v zlepšovaní legislatívnych podmienok, pretože bez ďalších úprav sa rozvoj bude naďalej oneskorovať," dodal.



Podľa APZD a SAPI je potrebné, aby Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novú stratégiu pre lepšie využívanie energie vodných tokov s osobitným dôrazom na nevyužitý potenciál malých vodných elektrární. Zároveň by sa mali zjednodušiť a zjednotiť povoľovacie procesy podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rámcovej smernice o vodách. Dôležité je, aby sa posudzovala iba samotná vodná stavba, keďže energetická časť projektu nemá priamy vplyv na kvalitu vody ani životné prostredie.