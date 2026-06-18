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Vyvinuli nástroje na zrýchlenie tvorby digitálnych územných plánov
Finálna podoba územnoplánovacej dokumentácie musí byť odoslaná prostredníctvom elektronickej komunikácie na príslušný regionálny úrad UUPV.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR vyvinul nástroje, ktoré prispejú k zrýchleniu a zjednodušeniu procesu tvorby digitálnych územných plánov. Ide o validátor topologickej časti a generátor regulačných listov, ktoré vznikli v rámci interných kapacít úradu. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa UUPV Simona Parížeková s tým, že pre spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie sú k dispozícii na portáli pre územné plánovanie.
Nové nástroje budú slúžiť ako skúška správnosti ešte pred odovzdaním územnoplánovacej dokumentácie a zároveň ušetria spracovateľom dni až týždne práce, a teda aj financie miest a obcí. Podľa úradu významne zvyšujú istotu spracovateľov, že územné plány sú v súlade s novou metodikou. Tie sú pritom základom kvalitného rozvoja miest a obcí. V súvislosti so zákonnou povinnosťou mať spracované územné plány podľa novej legislatívy do konca marca 2032 sa zvyšuje počet obcí, ktoré začali ich obstarávanie.
„Spracovanie územných plánov do digitálnej podoby predstavuje pre samosprávy veľkú výzvu. Na úrade si to plne uvedomujeme, preto sme im nápomocní ako pri financovaní cez dotácie, ktoré poskytujeme, tak aj v rámci metodickej podpory. Teraz ideme vo svojom snažení ešte ďalej - v rámci našich interných kapacít sme vyvinuli nové nástroje, ktoré tvorbu územných plánov zásadne zefektívnia,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Nástroje, ktoré pomôžu zefektívniť aj kontrolnú činnosť regionálnych úradov, vyvíjala na úrade sekcia územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií niekoľko mesiacov. Validátor topologickej časti územnoplánovacej dokumentácie aj generátor regulačných listov testovali v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a viacerými spracovateľmi územných plánov.
„Nové nástroje, ktoré sa nám podarilo vyvinúť, prinášajú reálnu úsporu času aj financií pre samosprávy. Validátor umožní spracovateľom overiť si topologickú časť územnoplánovacej dokumentácie ešte pred jej zaslaním na naše regionálne úrady. Generátor regulačných listov spracovateľom zase výrazne skráti prácu a zníži chybovosť pri ich vytváraní. V rozvoji týchto riešení budeme pokračovať aj naďalej,“ povedal generálny riaditeľ sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií UUPV Martin Horňák.
Spracovatelia si s validátorom topologickej časti územnoplánovacej dokumentácie budú môcť pred jej odovzdaním overiť, či je spracovaná v požadovanom rozsahu a štruktúre v zmysle zákona. Validátor kontroluje, či sú objekty umiestnené v hraniciach riešeného územia, či je dodržaná terminológia, alebo či súbor dát obsahuje všetky potrebné priestorové vrstvy.
Úrad plánuje rozšíriť validátor aj o ďalšie funkcionality. „Postupne pribudne aj kontrola požadovaných povinných a voliteľných regulatívov, kontrola komplexných regulatívov vyplývajúcich z viacerých priestorových vrstiev či kontrola číslovania prvkov v zmysle členenia územia,“ priblížila Parížeková.
Generátor regulačných listov automatizuje tvorbu záväznej textovej časti územného plánu a odstraňuje chybovosť pri manuálnom kopírovaní a prenášaní informácií medzi jednotlivými časťami dokumentácie. Tá tvorí približne štvrtinu celej dokumentácie a často obsahuje desiatky až stovky regulačných listov.
„Využitie validátora a generátora ako pomocných nástrojov pre spracovateľov v žiadnom prípade nenahrádza povinnosti spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce zo zákona o územnom plánovaní a neznamená, že územnoplánovacia dokumentácia bola odovzdaná na schválenie,“ dodala hovorkyňa UUPV. Finálna podoba územnoplánovacej dokumentácie musí byť odoslaná prostredníctvom elektronickej komunikácie na príslušný regionálny úrad UUPV.
Nové nástroje budú slúžiť ako skúška správnosti ešte pred odovzdaním územnoplánovacej dokumentácie a zároveň ušetria spracovateľom dni až týždne práce, a teda aj financie miest a obcí. Podľa úradu významne zvyšujú istotu spracovateľov, že územné plány sú v súlade s novou metodikou. Tie sú pritom základom kvalitného rozvoja miest a obcí. V súvislosti so zákonnou povinnosťou mať spracované územné plány podľa novej legislatívy do konca marca 2032 sa zvyšuje počet obcí, ktoré začali ich obstarávanie.
„Spracovanie územných plánov do digitálnej podoby predstavuje pre samosprávy veľkú výzvu. Na úrade si to plne uvedomujeme, preto sme im nápomocní ako pri financovaní cez dotácie, ktoré poskytujeme, tak aj v rámci metodickej podpory. Teraz ideme vo svojom snažení ešte ďalej - v rámci našich interných kapacít sme vyvinuli nové nástroje, ktoré tvorbu územných plánov zásadne zefektívnia,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Nástroje, ktoré pomôžu zefektívniť aj kontrolnú činnosť regionálnych úradov, vyvíjala na úrade sekcia územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií niekoľko mesiacov. Validátor topologickej časti územnoplánovacej dokumentácie aj generátor regulačných listov testovali v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a viacerými spracovateľmi územných plánov.
„Nové nástroje, ktoré sa nám podarilo vyvinúť, prinášajú reálnu úsporu času aj financií pre samosprávy. Validátor umožní spracovateľom overiť si topologickú časť územnoplánovacej dokumentácie ešte pred jej zaslaním na naše regionálne úrady. Generátor regulačných listov spracovateľom zase výrazne skráti prácu a zníži chybovosť pri ich vytváraní. V rozvoji týchto riešení budeme pokračovať aj naďalej,“ povedal generálny riaditeľ sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií UUPV Martin Horňák.
Spracovatelia si s validátorom topologickej časti územnoplánovacej dokumentácie budú môcť pred jej odovzdaním overiť, či je spracovaná v požadovanom rozsahu a štruktúre v zmysle zákona. Validátor kontroluje, či sú objekty umiestnené v hraniciach riešeného územia, či je dodržaná terminológia, alebo či súbor dát obsahuje všetky potrebné priestorové vrstvy.
Úrad plánuje rozšíriť validátor aj o ďalšie funkcionality. „Postupne pribudne aj kontrola požadovaných povinných a voliteľných regulatívov, kontrola komplexných regulatívov vyplývajúcich z viacerých priestorových vrstiev či kontrola číslovania prvkov v zmysle členenia územia,“ priblížila Parížeková.
Generátor regulačných listov automatizuje tvorbu záväznej textovej časti územného plánu a odstraňuje chybovosť pri manuálnom kopírovaní a prenášaní informácií medzi jednotlivými časťami dokumentácie. Tá tvorí približne štvrtinu celej dokumentácie a často obsahuje desiatky až stovky regulačných listov.
„Využitie validátora a generátora ako pomocných nástrojov pre spracovateľov v žiadnom prípade nenahrádza povinnosti spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce zo zákona o územnom plánovaní a neznamená, že územnoplánovacia dokumentácia bola odovzdaná na schválenie,“ dodala hovorkyňa UUPV. Finálna podoba územnoplánovacej dokumentácie musí byť odoslaná prostredníctvom elektronickej komunikácie na príslušný regionálny úrad UUPV.