Vývoj cestovného ruchu v Chorvátsku je lepší, než sa očakávalo

Záhreb 4. augusta (TASR) - Aktuálne čísla o vývoji cestovného ruchu v Chorvátsku sú lepšie, než boli pesimistické scenáre.



V júli napočítali v Chorvátsku celkovo 2,44 milióna turistov a 18,6 milióna prenocovaní, uviedol chorvátsky turistický zväz HTZ. Počet turistov zodpovedá 53 % z júla 2019 a počet prenocovaní 61 %.



"Vzhľadom na situáciu je to vynikajúci výsledok a dobrá predpoveď pre august," citovala šéfa HTZ HTZ-Chef Kristjana Staničiča tlačová agentúra Hina. Staničič uviedol, že zväz chce ešte zvýšiť reklamné aktivity v Rakúsku, Nemecku, Británii a Taliansku. Tieto štáty, v ktorých je Chorvátsko považované za bezpečnú krajinu z hľadiska epidémie nového koronavírusu, sú pre cestovný ruch veľmi dôležitými trhmi. Júl a august sú pre chorvátsky cestovný ruch najdôležitejšími mesiacmi.



Aktuálne v Chorvátsku dovolenkuje 780.000 turistov, z toho približne 200.000 Nemcov, 135.000 Slovincov, 130.000 Chorvátov, 74.000 Poliakov a 46.000 Čechov. Najobľúbenejšími destináciami sú ostrov Vir rovnako ako Rovinj a Medulin na Istrii.



"Ak si spomenieme na to, čo bolo len pred niekoľkými mesiacmi, vtedy by si nikto nedokázal predstaviť, že budeme mať takéto výsledky a takéto dobré čísla," uviedla nová ministerka cestovného ruchu Nikolina Brnjacová.



Na zahraničných turistov pripadalo 2,13 milióna príjazdov a 15,7 milióna prenocovaní. To bolo 50 % respektíve 58 % v porovnaní s júlom 2019.



Za prvých 7 mesiacov v Chorvátsku dovolenkovalo celkovo 4,11 milióna turistov a počet prenocovaní dosiahol 26,3 milióna, čo zodpovedá približne 44 % z čísel pred rokom.



Na cestovný ruch pripadá takmer pätina chorvátskeho hrubého domáceho produktu (HDP).