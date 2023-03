Vývoj cien plynu v Európe bol vo štvrtok ráno zmiešaný

Amsterdam 2. marca (TASR) - Vývoj veľkoobchodných cien plynu v Európe bol vo štvrtok ráno zmiešaný, pretože silná ponuka a zdravá úroveň skladových zásob kompenzovali vysoký dopyt v dôsledku chladného počasia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame vo štvrtok do 10.59 SEČ vzrástla o 0,10 eura na 47,95 eura za megawatthodinu (MWh). Ekvivalentný kontrakt v Británii pritom veľmi mierne klesol.



Teploty v Európe sú trochu nižšie, ako je normále pre toto ročné obdobie, uviedol Georg Müller, meteorológ spoločnosti Refinitiv, v poznámke.



Budúci týždeň bude o niečo chladnejší, pretože sa očakáva, že studený vzduch sa bude pohybovať ďalej na juh, dodal.



Rast cien plynu je však obmedzený, pretože nižšie teploty boli do značnej miery kompenzované zdravou úrovňou zásob a silnými dodávkami skvapalneného zemného plynu (LNG).



Podľa najnovších údajov Gas Infrastructure Europe sú zásobníky plynu v Európe plné na 61,1 %.



Analytici UniCredit sa však domnievajú, že ceny plynu sa pravdepodobne v priebehu roka zvýšia, najmä ak sa vráti dopyt v priemysle a spotreba sa po obmedzení v roku 2022 zvýši. Európa tak bude musieť zabezpečiť väčší dovoz LNG, ktorého je nedostatok. A situáciu by mohlo skomplikovať úplné zastavenie dovozu ruského plynu, pripomenul ekonóm UniCredit Edoardo Campanella v správe.



"Očakávame, že ceny plynu na TTF budú v priemere 80 - 90 eur/MWh v druhom polroku 2023," povedal.



Ruská spoločnosť Gazprom medzitým uviedla, že vo štvrtok odošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna metrov kubických plynu.