Vývoj cien plynu v Európe je v stredu zmiešaný

Amsterdam/Londýn 26. júla (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe sa pohybujú oboma smermi. Situáciu na trhoch ovplyvňujú na jednej strane zdravé zásoby a na strane druhej obavy z výpadkov produkcie v Nórsku pre údržbu v auguste a nízkeho toku skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v auguste sa na burze TTF v Amsterdame v stredu do 10.13 h SELČ zvýšila o 1,40 eura na 34 eur za megawatthodinu (MWh) podľa údajov spoločnosti Refinitiv Eikon. Cena septembrového kontraktu však klesla o 0,94 eura na 32,96 eura/MWh.



Údržbárske práce na nórskom plynovom poli Dvalin boli predĺžené do 28. júla, pričom v auguste je naplánovaná údržba aj na iných miestach, ako je napríklad pole Troll a spracovateľský závod Kollsnes.



"Predĺženie prác na poli Dvalin ukazuje, že údržba nemusí ísť podľa plánu," povedal obchodník s plynom.



Konzultačná spoločnosť Auxilione v utorok (25. 7.) uviedla, že potenciálne problémy s možnými výpadkami produkcie v Nórsku a malým prúdom LNG do Európy v nasledujúcich týždňoch stále vyvolávajú určité obavy o augustové dodávky. Do Belgicka alebo Holandska má do konca budúceho mesiaca doraziť šesť tankerov, pričom do britských prístavov nemieria žiadne tankery.



Európsky trh so zemným plynom zostane v nadchádzajúcich rokoch napätý, kým nebude kontinent pripravený prijímať väčšie objemy LNG, povedal generálny riaditeľ spoločnosti Equinor Anders Opedal na stredajšej tlačovej konferencii.