Vývoj ekonomiky bude závisieť od toho, či budú môcť prevádzky fungovať

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ekonomika Slovenska v 2. kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o 9,6 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Silnejúca tretia vlna pandémie nového koronavírusu však môže rast v budúcom období spomaliť a ekonomický vývoj bude závisieť najmä od toho, či budú môcť prevádzky normálne fungovať. Zhodli sa na tom viacerí analytici.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák vyzdvihol, že hlavným ťahúňom ekonomiky bol aj domáci dopyt. Poznamenal, že spotreba domácností svižne vzrástla medziročne o päť percent. "Tento pozitívny vývoj indikovali už platby našich klientov, ako aj tržby v maloobchode, kde sme videli po uvoľnení opatrení výrazné oživenie najmä v zatvorených špecializovaných predajniach (napríklad obuv či oblečenie), no letná sezóna a menej obmedzení priali už aj službám, ktoré taktiež dostali priestor na nadýchnutie sa," komentoval Horňák. Domácej spotrebe podľa neho priala aj situácia na trhu práce, kde mzdy rástli o viac než desať percent medziročne.



Analytička 365.bank Jana Glasová zase vyzdvihla, že k rastu hrubého domáceho produktu (HDP) zrejme bude i naďalej prispievať priemysel a sektor služieb. Veľa však podľa nej závisí od toho, či obchody, gastrosektor, hotely a rôzne služby budú môcť fungovať normálne a teda aj zarábať. "V prípade, že tretiu vlnu zvládneme bez zatvárania sektora služieb, tak očakávame, že ťahúňom ekonomiky bude popri exporte aj domáca spotreba," predpokladá Glasová.



Predpoklady analytikov o hospodárskom raste za celý rok 2021 sa líšia len mierne. Horňák očakáva návrat ekonomiky k predkrízovým obdobiam už ku koncu roka. "Na tento rok držíme v platnosti náš odhad rastu ekonomiky na úrovni 4,2 % nasledovaný silnejším rastom v budúcom roku (4,8 %), čomu bude pomáhať aj plán obnovy či dočerpávanie eurofondov," vyčíslil Horňák.



Glasová odhaduje rast slovenského HDP za celý tento rok na úrovni okolo 4,5 %, pričom si myslí, že spotreba domácností by mohla v druhom polroku ešte rásť, keď sa Slováci vrátia k svojej odloženej spotrebe a trúfnu si aj na väčšie nákupy. "Naopak brzdiaco bude pôsobiť surovinová kríza, ktorá ma negatívny dosah na náš exportne orientovaný priemysel," spomenula analytička.



Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák je pri odhadoch pesimistickejší, odhaduje, že ekonomický rast v tomto roku bude na úrovni 3,7 %. Rizikami sú problémy na ponukovej strane a tretia vlna pandémie. Tá sa podľa neho môže naplno rozbehnúť so začiatkom školského roka v kombinácii s nízkou zaočkovanosťou.