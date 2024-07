Vývoj inflácie posilnil odhady,že Fed v septembri zníži úrokové sadzby

Washington 11. júla (TASR) - Predstavitelia americkej centrálnej banky (Fed), ktorí niekoľkokrát uviedli, že čakajú na dôkaz stabilného spomaľovania inflácie na úroveň inflačného cieľa, sa podľa analytikov tento týždeň dočkali. Medziročná inflácia v USA sa v júni spomalila tretí mesiac v rade, pričom dosiahla ročné minimum, navyše, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spotrebiteľské ceny klesli, prvýkrát za štyri roky. To výrazne posilnilo prognózy analytikov, že Fed po lete pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v júni medziročne o 3 % po 3,3-percentnom raste v máji. To je najnižšia miera inflácie za posledný rok. Navyše, oproti máju klesli o 0,1 % a zaznamenali prvý pokles od mája 2020.



Reakcia sa dostavila prakticky okamžite. Zatiaľ čo predtým ekonómovia uvádzali pravdepodobnosť, že Fed pristúpi v septembri k zníženiu úrokových sadzieb, na 70 %, po zverejnení údajov o inflácii za jún dosiahla pravdepodobnosť takéhoto vývoja 85 %.



Zároveň vo väčšej miere očakávajú, že Fed by mohol do konca roka zredukovať sadzby ešte raz. Ako najpravdepodobnejší termín prichádza podľa analytikov do úvahy december. Niektorí nevylúčili ani tri redukcie sadzieb, pravdepodobnosť takéhoto vývoja je však stále nižšia než 50 %.



"Ak sa aj v auguste dočkáme pozitívnych údajov o inflácii, potom predpokladám, že Fed by mohol znížiť úrokové sadzby do konca roka dvakrát, prípadne až trikrát," povedal Peter Cardillo, ekonóm zo spoločnosti Spartan Capital Securities.



Najbližšie zasadnutie menového výboru Fedu sa uskutoční koncom júla. Avšak pravdepodobnosť, že by centrálna banka zredukovala úrokové sadzby už na júlovom zasadnutí, je podľa ekonómov menej než 10-percentná.