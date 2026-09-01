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Vývoj inflácie stupňuje tlak na zvýšenie sadzieb ECB
Spotrebiteľské ceny v eurozóne v auguste medziročne vzrástli o 3,3 % po zvýšení o 2,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Luxemburg 1. septembra (TASR) - Najnovšie zrýchlenie inflácie v eurozóne stupňuje tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby na svojom najbližšom zasadnutí budúci týždeň zvýšila svoje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spotrebiteľské ceny v eurozóne v auguste medziročne vzrástli o 3,3 % po zvýšení o 2,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Miera inflácie sa podľa predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat ešte viac vzdialila od cieľovej úrovne 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Zvýšenie úrokových sadzieb na zasadnutí ECB, ktoré sa uskutoční 10. septembra, je potrebný krok, napísal v komentári k aktuálnym údajom Eurostatu hlavný ekonóm spoločnosti Commerzbank Jörg Krämer. Hlavným dôvodom je, že mnohé spoločnosti pravdepodobne prenesú zvýšené náklady na energie na svojich zákazníkov, čo ešte viac vystupňuje cenové tlaky, vysvetlil.
Podobne sa vyjadrila aj ekonómka štátnej rozvojovej banky KfW Stephanie Schoenwaldová. Údaje o inflácii by podľa nej mali ECB stačiť na to, aby v septembri opäť zvýšila úrokové sadzby. Pokiaľ však hlavnou hnacou silou inflácie zostanú ceny energií, ďalšie zvyšovanie sadzieb nebude potrebné, dodala.
Najviac v auguste k rastu celkovej inflácie prispelo zdraženie energií. Ich ceny sa medziročne zvýšili o 14,3 % po tom, ako sa v júli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnili o 10,3 %. Rast cien služieb sa však spomalil, a to na 3 % z júlových 3,3 %, a tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku zostalo na úrovni 1,2 %.
V Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny, bola medziročná inflácia podľa rýchleho odhadu na úrovni 2,9 %.
Spotrebiteľské ceny v eurozóne v auguste medziročne vzrástli o 3,3 % po zvýšení o 2,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Miera inflácie sa podľa predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat ešte viac vzdialila od cieľovej úrovne 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Zvýšenie úrokových sadzieb na zasadnutí ECB, ktoré sa uskutoční 10. septembra, je potrebný krok, napísal v komentári k aktuálnym údajom Eurostatu hlavný ekonóm spoločnosti Commerzbank Jörg Krämer. Hlavným dôvodom je, že mnohé spoločnosti pravdepodobne prenesú zvýšené náklady na energie na svojich zákazníkov, čo ešte viac vystupňuje cenové tlaky, vysvetlil.
Podobne sa vyjadrila aj ekonómka štátnej rozvojovej banky KfW Stephanie Schoenwaldová. Údaje o inflácii by podľa nej mali ECB stačiť na to, aby v septembri opäť zvýšila úrokové sadzby. Pokiaľ však hlavnou hnacou silou inflácie zostanú ceny energií, ďalšie zvyšovanie sadzieb nebude potrebné, dodala.
Najviac v auguste k rastu celkovej inflácie prispelo zdraženie energií. Ich ceny sa medziročne zvýšili o 14,3 % po tom, ako sa v júli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnili o 10,3 %. Rast cien služieb sa však spomalil, a to na 3 % z júlových 3,3 %, a tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku zostalo na úrovni 1,2 %.
V Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny, bola medziročná inflácia podľa rýchleho odhadu na úrovni 2,9 %.