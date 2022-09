Vývoj inflácie v USA signalizuje ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb

Washington 13. septembra (TASR) - Americká centrálna banka Fed pravdepodobne pristúpi k tretiemu zvýšeniu úrokových sadzieb o 75 bázických bodov v rade a nie je vylúčené, že to môže byť aj viac. Ekonómovia tak reagujú na údaje o vývoji inflácie za mesiac august. Tá sa síce zmiernila, avšak nie do takej miery, ako sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vzrástli v auguste medziročne o 8,3 %. To je síce miernejší rast než v júli, keď inflácia dosiahla 8,5 %, očakávalo sa však, že spotrebiteľské ceny vzrastú iba o 8,1 %. Navyše, ako správa amerického ministerstva práce ukázala, ceny energií síce rast spomalili, v prípade mnohých iných výrobkov, ako aj služieb, sa však ich rast zrýchlil.



Ekonómovia pôvodne očakávali, že po dvoch zvýšeniach hlavnej úrokovej sadzby zo strany Fedu o 75 bázických bodov pristúpi Fed na budúci týždeň k ďalšiemu zvýšeniu o 50 bázických bodov. Po zverejnení údajov o vývoji inflácie v auguste však od pôvodných odhadov ustúpili a teraz očakávajú, že centrálna banka zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o ďalších 75 bázických bodov. Navyše, ako dodali, je tu šanca jedna ku piatim, že Fed posunie hlavnú sadzbu nahor o celý percentuálny bod.