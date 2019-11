Vývoj kurzov môže predražiť vianočné nákupy zo zahraničných e-shopov

Bratislava 23. novembra (TASR) – Vývoj kurzov môže tento rok o niečo predražiť vianočné nákupy zo zahraničných e-shopov. Najviac však ľudia prerobia pri nedbanlivosti a nakupovaní cez nedôveryhodné webové stránky. Vyplýva to z analýzy ČSOB, podľa ktorej vývoj výmenných kurzov praje tento rok napríklad nákupom v Maďarsku.



Ako priblížila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová, aj štatistiky o platbách kartou potvrdzujú, že v predvianočnom období pravidelne stúpa počet a objem platieb kartou. "Na výšku konečnej úspory pri týchto nákupoch však vplýva nielen cenová úroveň v krajinách, ale aj vývoj eura. Ak sa totiž euru v porovnaní s menou v danej krajine darí, Slováci si pri nákupoch môžu dovoliť viac. Naopak, pri oslabovaní európskej meny si môžu za rovnakú sumu dovoliť menej," ozrejmila.



Vývoj kurzov za mesiac október 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka naznačuje, že v prípade väčšiny obľúbených krajín môže byť nakupovanie v tamojších e-shopoch menej výhodné ako vlani. V prípade českej koruny euro oslabilo o 0,5 %, v prípade britskej libry o 0,91 % a čínskeho jüanu o 1,3 %. Najvýraznejšie oslabenie nastalo v prípade amerického dolára. Za jedno euro dostanú Slováci o 3,75 % menej ako vlani v októbri. Naopak, ušetria tí, ktorí sa vyberú za nákupmi do Maďarska alebo nakúpia z tamojších e-shopov. Európska mena voči forintu totiž posilnila o 2,4 %.



"Devízové kurzy boli ovplyvnené najmä očakávaniami spomaľovania hospodárskeho vývoja či zmenou úrokových sadzieb. Karty tiež miešali faktory ako brexit alebo pretrvávajúce riziko eskalácie obchodných vojen. Forint bol zase citlivejší na správy z externého prostredia a česká koruna mala podporu aj od Českej národnej banky, ktorá zvyšovala úrokové sadzby," poznamenal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.



Na konečnú úsporu má vplyv aj cenová hladina v daných krajinách. "Napríklad potraviny sú spomedzi okolitých krajín najlacnejšie v Poľsku, najdrahšie v Rakúsku. Oblečenie a obuv sú zase najlacnejšie v Maďarsku, rovnako ako tabak a alkohol," približuje analýza.



V predvianočnom období je podľa Jamborovej zvýšený počet reklamácií spojených so zneužitím platobnej karty na nedôveryhodnom webe. "Apelujeme preto na spotrebiteľov, aby ani v predvianočnom zhone nezabúdali na bezpečnosť pri používaní platobnej karty na internete. Pri platení u obchodníkov s nezabezpečenou webstránkou odporúčame neplatiť, respektíve pristupovať maximálne opatrne, a to hlavne, ak sa na ich stránku preklikli z reklamy na obľúbenej stránke. Pre čo najväčšiu mieru bezpečnosti klientom odporúčame využívať zabezpečené internetové platby, ktoré potvrdzujú prostredníctvom jedinečného SMS kódu," zdôraznila Jamborová.