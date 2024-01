Vývoj na akciových trhoch bude v tomto roku ovplyvnený recesiou v USA

Bratislava 14. januára (TASR) - Vývoj na akciových trhoch bude v roku 2024 ovplyvnený možnosťou vzniku recesie v USA. Ekonómovia predpovedajú pravdepodobnosť recesie na úrovni 50 %. Informoval o tom akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.



"Ak môžeme históriu považovať za indikátor, potom akciové trhy boli väčšinou pozitívne v mesiacoch okolo prvého zníženia sadzieb Fedu po skončení sprísnenia menovej politiky. To znamená, že momentálne nacenenie zníženia sadzieb nie je alarmujúce," priblížil akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.



Medzi akciovými témami bude mať podľa Garnryho v tomto roku prevahu sektor komodít. Supercyklus (vyše 20 ročná fáza silného rastu a následného návratu 'do normálu', pozn. TASR) je stále aktuálny. Poháňajú ho totiž globálna urbanizácia, investície do zelenej transformácie a obmedzená ponuka. Akcie firiem v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany pravdepodobne budú ťažiť z pokračujúceho geopolitického napätia vo svete.



"Ak trh zvýši svoje stávky na ďalšie kolá zníženia sadzieb v roku 2024, potom by aj trpiace akcie firiem zelenej transformácie aktívne vo veternej a solárnej energii, skladovaní energie, elektromobilite a vodíku mohli dostať krátkodobú podporu," očakáva Garnry.



V roku 2023 bola ekonomická odolnosť na akciových trhoch kľúčovým slovom. Americkej ekonomike pomohla vyhnúť sa recesii najmä bezprecedentná americká fiškálna politika. Technologické akcie boli na nových historických maximách. Zároveň bol minulý rok sklamaním pre čínske akcie, a to najmä v porovnaní s Indiou, Mexikom, Brazíliou a Vietnamom. Odborníci očakávajú, že akciový trh si bude aj naďalej vyberať tieto rozvíjajúce sa akciové trhy pred Čínou.