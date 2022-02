Vývoj na Ukrajine pravdepodobne zvýši úrokové sadzby v Rusku

Moskva 1. februára (TASR) - Zrýchľujúca sa inflácia a rastúce napätie medzi Ruskom a západnými štátmi pre situáciu na Ukrajine pravdepodobne prinúti ruskú centrálnu banku opätovne výrazne zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters.



Vyše 20 analytikov v prieskume, ktorý Reuters uskutočnil koncom januára, uviedlo, že banka pravdepodobne zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu na februárovom zasadnutí o 100 bázických bodov. Ak tak urobí, hlavná úroková sadzba sa posunie na 9,5 %. Zasadnutie centrálnej banky je naplánované na 11. februára.



Nový odhad znamená výraznú zmenu v porovnaní s očakávaniami koncom minulého roka. Vtedy analytici uviedli, že počítajú so zvýšením hlavnej úrokovej sadzby o 50 bázických bodov.



Výraznejšie zvýšenie úrokových sadzieb by mohlo čiastočne ochrániť rubeľ a ruské trhy, ktoré doplácajú na eskalujúce napätie medzi Západom a Ruskom v dôsledku vývoja situácie na Ukrajine. Podľa západných štátov hromadenie ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou naznačuje prípravu Moskvy na útok voči svojmu susedovi. Rusko takéto plány popiera.



"Slabnúci kurz rubľa a geopolitické napätie zvýšili proinflačné riziká, a tým aj pravdepodobnosť tvrdších opatrení zo strany ruskej centrálnej banky, ktorá sa usiluje dostať infláciu pod kontrolu," povedal Kirill Sokolov, hlavný ekonóm v Sovcombank.



Očakáva sa, že miera inflácie v Rusku dosiahne ku koncu tohto roka 5,5 %, zatiaľ čo inflačný cieľ centrálnej banky je stanovený na 4 %. Ekonomika vzrastie podľa odhadov analytikov o 2,5 %. Na porovnanie, rast za minulý rok sa odhaduje na 4,5 %.