Vývoj v stavebníctve bol v roku 2025 priaznivý
Po očistení o infláciu produkcia odvetvia medziročne reálne vzrástla o 7 %, čo bol lepší výsledok ako v rokoch 2023 a 2024.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Vývoj v stavebníctve bol v roku 2025 priaznivý. Objem zrealizovaných prác historicky prvýkrát prekročil hranicu 8,4 miliardy eur. Po očistení o infláciu produkcia odvetvia medziročne reálne vzrástla o 7 %, čo bol lepší výsledok ako v rokoch 2023 a 2024. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Aktuálne zverejňované dáta sú predbežnými kumulovanými výsledkami o výkonoch stavebníctva, ktoré boli zostavené z dát mesačných štatistických zisťovaní.
Pod priaznivý výsledok stavebníctva sa v roku 2025 podpísal rast do 5 % v oboch podielovo najsilnejších zložkách domácej produkcie. Kľúčová nová výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií prekročila hranicu 5 miliárd eur a práce na opravách a údržbe stavieb narástli takmer na 2 miliardy eur.
Podľa typu stavieb dominantná výstavba budov medziročne vzrástla o 3,9 % a jej hodnota sa priblížila k 5 miliardám eur. Zahŕňa objem všetkých prác na výstavbe či opravách rôznych typov budov vrátane bytov. Práce na inžinierskych stavbách rástli ešte rýchlejšie, až o 5,6 %, a zahŕňajú najmä výstavbu či opravy koľajovej či cestnej infraštruktúry vrátane diaľnic.
K pozitívnemu výsledku prispel viac ako 27-percentný medziročný rast prác v zahraničí s historicky najvyšším objemom tesne nad jednou miliardou eur.
Stavebná produkcia v decembri medziročne vzrástla o 11,7 %
Stavebníctvo aj v decembri 2025 dynamicky napredovalo. Stavebná produkcia dosiahla objem 885,2 milióna eur a medziročne v stálych cenách vzrástla o 11,7 %. Vyšší výkon ako pred rokom dosiahlo odvetvie až 11-krát v priebehu vlaňajška, decembrová hodnota patrila k najlepším dosiahnutým výsledkom. Objem stavebnej výroby po zohľadnení vplyvov sezónnosti bol vyšší aj medzimesačne o 4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Tempo rastu nad 10 % evidovali všetky zložky domácej produkcie, teda domáca nová výstavba, ako aj opravy a údržba či ostatné práce. Stavebná produkcia zrealizovaná v SR dosiahla takmer 90 % celkových výkonov odvetvia.
V členení podľa typu stavieb podielovo významnejšia výstavba budov medziročne vzrástla o 5,7 %, ale práce na inžinierskych stavbách zrýchlili o vyše pätinu. Celkový výsledok odvetvia podporil pretrvávajúci medziročne vyšší objem stavebných prác v zahraničí, aktuálne v decembri o 23,5 %.
