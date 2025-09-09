< sekcia Ekonomika
Vývoj v USA a vo Francúzsku posilnil britskú libru
Dolár ovplyvnili rastúce očakávania výraznejšieho zníženia úrokových sadzieb v USA a kurz eura zasa reagoval na politickú krízu vo Francúzsku.
Autor TASR
Londýn 9. septembra (TASR) - Britská libra v utorok posilnila ako oproti doláru, tak oproti euru, keď kurzy konkurenčných mien ovplyvnil vývoj situácie v USA a vo Francúzsku. Dolár ovplyvnili rastúce očakávania výraznejšieho zníženia úrokových sadzieb v USA a kurz eura zasa reagoval na politickú krízu vo Francúzsku. Informovala o tom agentúra Reuters.
Kurz libry oproti doláru vzrástol v utorok o 0,3 % na 1,3585 USD/GBP. Drží sa tak v blízkosti zhruba mesačného maxima. Investori vyčkávajú na revíziu údajov o vývoji na americkom pracovnom trhu a v prípade, že aktualizované údaje budú horšie, americká centrálna banka (Fed) by mohla pristúpiť k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb, než s akým sa predbežne počíta.
Nasledujúce zasadnutie menového výboru Fedu je naplánované na 16. a 17. septembra. Zatiaľ sa počíta s redukciou hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov, v poslednom období však investori zvýšili pravdepodobnosť ešte výraznejšej redukcie, až o 50 bázických bodov. To zatlačilo na dolár, pričom dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu americkej meny ku košu šiestich svetových mien, klesol na takmer sedemtýždňové minimum.
Libra posilnila aj oproti euru, ktoré ovplyvňuje najnovšia kríza vo Francúzsku. Kurz libry dosiahol 0,8662 GBP/EUR, čo znamená pokles eura o 0,2 %. Dôvodom je pád francúzskej vlády, keď vládna koalícia vedená premiérom Francoisom Bayrouom v pondelkovom (8. 9.) hlasovaní o dôvere nezískala v parlamente potrebnú podporu.
Na druhej strane, analytici upozorňujú, že kurz libry budú v najbližšom období ovplyvňovať plány vlády, čím naznačili očakávaný návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Ministerka financií Rachel Reevesová ho predloží 26. novembra.
Kurz libry oproti doláru vzrástol v utorok o 0,3 % na 1,3585 USD/GBP. Drží sa tak v blízkosti zhruba mesačného maxima. Investori vyčkávajú na revíziu údajov o vývoji na americkom pracovnom trhu a v prípade, že aktualizované údaje budú horšie, americká centrálna banka (Fed) by mohla pristúpiť k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb, než s akým sa predbežne počíta.
Nasledujúce zasadnutie menového výboru Fedu je naplánované na 16. a 17. septembra. Zatiaľ sa počíta s redukciou hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov, v poslednom období však investori zvýšili pravdepodobnosť ešte výraznejšej redukcie, až o 50 bázických bodov. To zatlačilo na dolár, pričom dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu americkej meny ku košu šiestich svetových mien, klesol na takmer sedemtýždňové minimum.
Libra posilnila aj oproti euru, ktoré ovplyvňuje najnovšia kríza vo Francúzsku. Kurz libry dosiahol 0,8662 GBP/EUR, čo znamená pokles eura o 0,2 %. Dôvodom je pád francúzskej vlády, keď vládna koalícia vedená premiérom Francoisom Bayrouom v pondelkovom (8. 9.) hlasovaní o dôvere nezískala v parlamente potrebnú podporu.
Na druhej strane, analytici upozorňujú, že kurz libry budú v najbližšom období ovplyvňovať plány vlády, čím naznačili očakávaný návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Ministerka financií Rachel Reevesová ho predloží 26. novembra.