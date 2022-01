Vývojár hier Take-Two prevezme konkurenčnú firmu Zynga

New York/San Francisco 10. januára (TASR) - Vývojár a distribútor videohier Take-Two Interactive kúpi konkurenčnú firmu Zynga za 12,7 miliardy USD (11,22 miliardy eur). Kúpna cena je o 64 % vyššia v porovnaní s trhovou kapitalizáciou Zynga.



Take-Two, známa napríklad hrami ako Red Dead Redemption, Grand Theft Auto či Civilization, ponúkla za akciu Zynga 9,86 USD, čo je takmer o dve tretiny viac v porovnaní s jej piatkovou (7. 1.) zatváracou cenou. Akcie spoločnosti Zynga, ktorá sa zameriava na hry pre smartfóny, sa po oznámení akvizície prudko posilnili. Naopak, akcie Take-Two stratili takmer 9 %.



Podielnici spoločnosti Zynga, ktorá sa preslávila hrou Farmville, by mali za akciu dostať 3,50 USD v hotovosti a 6,36 USD v akciách Take-Two. Zynga má časy najväčšej slávy dávno za sebou. V 3. kvartáli 2021 zaznamenala stratu 42 miliónov USD pri tržbách 705 miliónov USD.



Akvizíciou chce Take-Two podporiť svoju pozíciu v sektore hier pre smartfóny. Transakciu by mali zrealizovať do júna. Mnohí spotrebitelia, ktorí boli počas vrcholu pandémie pripútaní k svojim herným konzolám, teraz prechádzajú na mobilné hranie.



(1 EUR = 1,1318 USD)