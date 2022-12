Vývoz a dovoz Číny v novembri klesli viac, ako sa čakalo

Peking 7. decembra (TASR) - Čínsky vývoz aj dovoz v novembri klesli viac, ako sa očakávalo, najstrmšie za 2,5 roka, keďže prísne blokády spojené s ochorením COVID-19 zasiahli výrobu aj spotrebu. Aj prepad cien nehnuteľností zvýšil tlak na druhú najväčšiu svetovú ekonomiku a jej vyhliadky na rast sa zhoršili. TASR o tom informuje na základ správy RTTNews.



Podľa údajov čínskej colnej správy sa export z krajiny v novembri 2022 znížil už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 8,7 %, najviac od začiatku roka 2020. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa pokles exportu v novembri zrýchli menej, na 3,6 % z októbrových o 0,3 %.



Podobne aj import do Číny sa v novembri znížil viac, ako sa čakalo, a to o 10,6 %, najstrmšie od polovice roka 2020, namiesto odhadovaných 5 % po tom, ako v októbri klesol o 0,7 %.



V dôsledku toho sa prebytok obchodnej bilancie Číny v novembri 2022 znížil na 69,84 miliardy USD (66,41 miliardy eur) zo 71,7 miliardy USD v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Aj tento výsledok je výrazne pod prognózami trhu, ktorý očakával prebytok 78,1 miliardy USD. Novembrový obchodný prebytok je najmenší od apríla.



Ekonómovia predpovedajú, že vývoz z Číny bude v nasledujúcich štvrťrokoch ďalej klesať, aj keď vláda ustupuje od politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19. Globálny dopyt po čínskom tovare sa totiž znižuje v dôsledku prichádzajúcej globálnej recesie.



Minulý mesiac Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedala Číne spomalenie hospodárskeho rastu v tomto roku na 3,3 % a následne jeho mierne zrýchlenie na 4,6 % v roku 2023 a opäť spomalenie na 4,1 % v roku 2024.



Projekcia na tento rok je oveľa slabšia ako cieľ Pekingu, ktorým je rast HDP okolo 5,5 %.



(1 EUR = 1,0516 USD)