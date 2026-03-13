< sekcia Ekonomika
Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol nové maximum
Komisia spresnila, že vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ zaznamenal v roku 2025 nové rekordy, a to aj napriek globálnym ekonomickým výzvam, ktorým je Únia vystavená.
Autor TASR
Brusel 13. marca (TASR) - Vývoz agropotravinárskych výrobkov z členských krajín Európskej únie (EÚ) dosiahol v roku 2025 nové maximum, a to 238,4 miliardy eur a Únia si udržala prebytok v obchode s agropotravinárskymi výrobkami. Vyplýva to z najnovšej správy o obchode s agropotravinárskymi výrobkami EÚ, ktorú v piatok zverejnila Európska komisia (EK), informuje bruselský spravodajca TASR.
Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ dosiahol v roku 2025 celkovú hodnotu 238,4 miliardy eur, čo predstavuje jednopercentný nárast v porovnaní s rokom 2024 (+2,3 miliardy eur).
Aj vlani hlavnou destináciou pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ bolo Spojené kráľovstvo, do ktorého prúdilo 23 % z celkového objemu vývozov (celkom 55,6 miliardy eur). Medzi ďalšími kľúčovými udalosťami vlaňajška v tejto oblasti bol nárast vývozu agroproduktov do Švajčiarska (+7 %, +1,2 miliardy eur) a Turecka (+16 %, + 1,1 miliardy eur).
Vývozom EÚ aj vlani dominovali obilninové prípravky, mliečne výrobky a víno. Najsilnejší nárast hodnoty, najmä v dôsledku rastúcich cien, v roku 2025 zaznamenali kakao, káva a čokoláda.
Vlani vzrástol aj dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ na hodnotu 188,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 9 % v porovnaní s rokom 2024 (+5,3 miliardy eur).
Spojené kráľovstvo, Brazília a USA zostali vlani hlavnými dodávateľmi agrokomodít do EÚ, pričom kakao, káva, ovocie a orechy poháňali rast dovozu v dôsledku vyšších svetových cien.
Komisia upozornila, že EÚ si v roku 2025 udržala celkový prebytok v obchode s agropotravinárskymi výrobkami, a to vo výške 49,9 miliardy eur. To však bolo o 13,3 miliardy eur menej ako celkový prebytok v roku 2024, najmä v dôsledku zvýšených dovozných cien kľúčových komodít ako káva, kakao, ovocie a orechy.
EÚ aj v roku 2025 zostala najväčším svetovým vývozcom agropotravinárskych výrobkov a zároveň bola tiež najväčším svetovým dovozcom.
Obchod s agropotravinárskymi výrobkami predstavoval 9 % celkového vývozu EÚ, 7,5 % celkového dovozu Únie a 37 % celkového obchodného prebytku EÚ v roku 2025.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
