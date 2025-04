Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ dosiahol rekordnú úroveň

Brusel 8. apríla (TASR) - Vývoz agropotravinárskych výrobkov z Európskej únie (EÚ) dosiahol v roku 2024 rekordnú úroveň, a to aj napriek pretrvávajúcim globálnym výzvam. Vyplýva to z najnovšej správy o obchode s agropotravinami, ktorú v utorok zverejnila Európska komisia, informuje spravodajca TASR.



Podľa správy agropotravinársky export EÚ dosiahol v roku 2024 235,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3 % (+6,6 miliardy eur).



Spojené kráľovstvo zostalo vlani hlavnou destináciou agropotravinárskeho vývozu EÚ, čo predstavuje 23 % celkového vývozu v hodnote 53,9 miliardy eur.



V roku 2024 vzrástol vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ aj do Švajčiarska (+653 miliónov eur, +6 %) a Japonska (+458 miliónov eur, +6 %).



Na čele zoznamu vyvážaných agroproduktov boli obilniny a obilninové prípravky, mliečne výrobky a víno. Najväčší nárast hodnoty, v dôsledku nárastu cien, vlani zaznamenal vývoz olív a kakaových výrobkov.



Agropotravinársky dovoz do EÚ dosiahol vlani hodnotu 171,8 miliardy eur, čo je nárast o 8 % v porovnaní s rokom 2023 (+12,4 miliardy eur).



Hlavnými krajinami z hľadiska dovážaného agrotovaru boli aj v roku 2024 Spojené kráľovstvo, Ukrajina a Brazília. Najvýraznejšie nárasty exportu do EÚ zaznamenali Pobrežie Slonoviny, Ukrajina a Nigéria. Naopak, prudko klesol dovoz agropotravinárskych produktov z Ruska (prepad o 46 %, 865 miliónov eur) a Austrálie (pokles o 28 %, 722 miliónov eur).



Medzi najhodnotnejšie dovážané produkty patrí kakao a káva, najmä v dôsledku neustále sa zvyšujúcich globálnych cien počas uplynulého roka. Po nich to boli ovocie a orechy, olejniny a bielkovinové plodiny.



Silnejší rast dovozu v porovnaní s vývozom viedol k zníženiu prebytku obchodnej bilancie EÚ v agropotravinárskom sektore na úroveň 63,6 miliardy eur, čo je o 5,8 miliardy alebo o osem percent menej, ako bol rekordný prebytok zaznamenaný v roku 2023.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)