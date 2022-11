Vývoz aj dovoz Číny v októbri klesol, prvýkrát za viac než dva roky

Peking 7. novembra (TASR) - Čína zaznamenala v októbri pokles vývozu aj dovozu, prvý pokles v obidvoch ukazovateľoch súčasne za viac než dva roky. Pod nepriaznivý vývoj v obchode sa podpísala kombinácia prísnej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 a obavy z prepadu svetovej ekonomiky do recesie, čo znížilo dopyt a ešte viac zhoršilo vyhliadky najväčšej ázijskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera tradingeconomics.



Ako ukázali údaje čínskej colnej správy, export Číny klesol v októbri medziročne o 0,3 %. To znamená prudký obrat v porovnaní s vývojom v septembri, v ktorom sa vývoz oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšil o 5,7 %. Je to prvý pokles od mája 2020. Výsledky sú výrazne horšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov, ktorí predpokladali iba spomalenie tempa rastu vývozu na 4,3 %.



Pokles zaznamenal aj dovoz, tentoraz prvý od augusta 2020. Medziročne sa znížil o 0,7 %, najmä v dôsledku prísnej protipandemickej politiky vlády. V septembri vzrástol o 0,3 %, pričom analytici počítali za október iba so spomalením rastu na 0,1 %.



Výsledkom októbrového vývoja v dovoze a vo vývoze Číny bol obchodný prebytok na úrovni 85,2 miliardy USD (86,30 miliardy eur). Na porovnanie, v októbri minulého roka dosiahol 84,8 miliardy USD. Výsledok výrazne zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s prebytkom na úrovni 95,95 miliardy USD.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi sa v októbri znížil na 34,19 miliardy USD. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval 36,07 miliardy USD.



(1 EUR = 0,9872 USD)