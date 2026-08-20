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Vývoz aj dovoz Japonska vzrástol v júli na rekordnú úroveň
Hodnota japonského vývozu dosiahla v júli približne 11,5 bilióna jenov (62,29 miliardy eur), čo predstavuje medziročný rast o 23,2 % a nový rekord.
Autor TASR
Tokio 20. augusta (TASR) - Export Japonska pokračoval v júli v raste, už 11. mesiac po sebe, pričom sa zvýšil o viac než 20 % a zaznamenal rekordnú úroveň. Rekord však vykázal aj dovoz, ktorého tempo rastu bolo ešte výraznejšie. Japonský zahraničný obchod tak zotrval v deficite, jeho hodnota však bola omnoho nižšia, než očakávali analytici. Údaje japonského ministerstva financií zverejnila agentúra Reuters.
Hodnota japonského vývozu dosiahla v júli približne 11,5 bilióna jenov (62,29 miliardy eur), čo predstavuje medziročný rast o 23,2 % a nový rekord. Výsledky prekonali očakávania, keďže analytici počítali po júnovom zvýšení o 19,3 % s rastom vývozu o 19,9 %. Podporil ho najmä dopyt po výrobkoch súvisiacich s umelou inteligenciou (AI). Navyše, exportu pomohol aj výrazný pokles kurzu japonského jenu, ktorý posilnil konkurencieschopnosť japonského tovaru na zahraničných trhoch.
Ešte výraznejšie však vzrástol dovoz, ktorý rovnako zaznamenal rekordnú úroveň. Hodnota dovozu sa v júli zvýšila medziročne o 27,8 % na nové maximum zhruba 12,1 bilióna jenov, pod čo sa podpísala najmä cena ropy, ktorej dovoz Japonsko zvýšilo. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania, keď analytici počítali s rastom dovozu o 26,5 %.
Obchodný deficit Japonska dosiahol v júli 634,5 miliardy jenov. Analytici predpokladali, že dosiahne až 680 miliárd jenov.
(1 EUR = 184,62 JPY)
Hodnota japonského vývozu dosiahla v júli približne 11,5 bilióna jenov (62,29 miliardy eur), čo predstavuje medziročný rast o 23,2 % a nový rekord. Výsledky prekonali očakávania, keďže analytici počítali po júnovom zvýšení o 19,3 % s rastom vývozu o 19,9 %. Podporil ho najmä dopyt po výrobkoch súvisiacich s umelou inteligenciou (AI). Navyše, exportu pomohol aj výrazný pokles kurzu japonského jenu, ktorý posilnil konkurencieschopnosť japonského tovaru na zahraničných trhoch.
Ešte výraznejšie však vzrástol dovoz, ktorý rovnako zaznamenal rekordnú úroveň. Hodnota dovozu sa v júli zvýšila medziročne o 27,8 % na nové maximum zhruba 12,1 bilióna jenov, pod čo sa podpísala najmä cena ropy, ktorej dovoz Japonsko zvýšilo. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania, keď analytici počítali s rastom dovozu o 26,5 %.
Obchodný deficit Japonska dosiahol v júli 634,5 miliardy jenov. Analytici predpokladali, že dosiahne až 680 miliárd jenov.
(1 EUR = 184,62 JPY)