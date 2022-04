Vývoz aj dovoz Nemecka vo februári vzrástol, rast prekonal očakávania

Wiesbaden 4. apríla (TASR) - Vývoz Nemecka zaznamenal vo februári výraznejší rast, než sa očakávalo a lepšie výsledky v porovnaní s odhadmi vykázala aj oblasť dovozu. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. V neskoršom období sa však budú údaje výrazne líšiť, keďže vojna na Ukrajine sa do výsledkov ešte nepremietla. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Reuters a serveru tradingeconomics.



Vývoz Nemecka upravený o sezónne vplyvy vzrástol vo februári medzimesačne o 6,4 %. Ekonómovia pritom predpokladali zvýšenie exportu o 1,5 %.



Vývoz podporili najmä ostatné krajiny Európskej únie. Export Nemecka do týchto štátov vzrástol o viac než 10 %. Zvýšil sa aj do krajín mimo EÚ, rast však dosiahol iba 2,1 %.



Výraznejší v porovnaní s odhadmi ekonómov bol aj dovoz. Vzrástol o 4,5 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 1,4 %. Najviac sa zvýšil dovoz z Číny (4,8 %), naopak, dovoz z USA či Británie klesol. V prvom prípade sa znížil o 2,5 %, v druhom o 3,6 %.



Ešte prudšie klesol dovoz z Ruska, a to o 7,3 %. Pokles zaznamenal aj vývoz do tejto krajiny, konkrétne o 6,3 %. Pokles však stále nebol výrazný, keďže sankcie západných štátov proti Rusku ako reakcia na inváziu Ruska na Ukrajinu vstúpili do platnosti až koncom februára.



Obchodný prebytok Nemecka upravený o sezónne vplyvy sa vo februári zvýšil na 11,5 miliardy eur. Na porovnanie, v januári dosiahol po revízii smerom nadol 8,8 miliardy eur.