Vývoz amerického LNG do kľúčových ázijských krajín láme rekordy

Tokio 5. apríla (TASR) - Vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Číny, Japonska a Južnej Kórey, čo sú najväčší dovozcovia LNG na svete, zaznamenal na začiatku roka rekordné hodnoty. Umožnilo to rýchle zotavenie ekonomiky regiónu z pandémie nového koronavírusu, ktorá oblasť východnej Ázie sužovala najmä na začiatku minulého roka.



Ako ukázali údaje spoločnosti Eikon zverejnené agentúrou Reuters, dodávky LNG z USA do Japonska, Číny a Južnej Kórey dosiahli vo februári 3,2 milióna ton. To je nový mesačný rekord, pričom v porovnaní s predchádzajúcim maximom predstavujú februárové dodávky 2,5-násobný objem.



Americké dodávky LNG rýchlo rastú najmä smerom do Japonska, pričom podľa najnovších údajov dosahujú v tomto roku zhruba rovnakú úroveň ako dodávky z Kataru. Ten bol dlhodobo najväčším dodávateľom skvapalneného plynu do tretej najväčšej ekonomiky sveta. Vývoz LNG z USA do Japonska rastie prudko napriek tomu, že americký LNG je v porovnaní s katarským podstatne drahší.



V marci síce dodávky LNG z USA do ázijských krajín v porovnaní s februárom mierne klesli po tom, ako sa predchádzajúce mrazy zmiernili, napriek tomu výrazne prekonali bežné úrovne za tento mesiac.



Vysoký objem exportu umožnila prvá generácia exportných terminálov v USA, ktorých výstavbu podporila rozsiahla ťažba bridlicového plynu v Spojených štátoch. Nasledujúcim projektom, na ktorom USA pracujú, však vzniká tvrdá konkurencia, a to opäť v Katare. Ten oznámil plány na prudké zvýšenie exportnej kapacity, pričom kupcov láka na cenovo výhodné kontrakty. Ako uviedol zdroj z ropného trhu, nové americké projekty nebudú môcť tým z Kataru konkurovať.