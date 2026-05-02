Vývoz amerického LNG na ázijské trhy v apríli výrazne stúpol
Autor TASR
Houston 2. mája (TASR) - Export skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Ázie v apríli prudko vzrástol. Ukázali to predbežné údaje finančnej spoločnosti LSEG. Takmer štvrtina aprílového exportu LNG z USA smerovala do Ázie. Americkí producenti tak pomohli kompenzovať znížené dodávky od blízkovýchodných exportérov, keďže vojna v Iráne obmedzila produkciu v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Americké dodávky LNG na ázijské trhy sa v marci zvýšili na 1,99 milióna ton z februárových 970.000 ton a v apríli stúpli na 2,71 milióna ton. Spotové ceny LNG v Ázii však zostali zvýšené. Referenčná cena pre Japonsko a Južnú Kóreu bola v apríli v priemere na úrovni 17,92 USD (15,31 eura) za milión britských termálnych jednotiek (MMBtu). Išlo o mierny pokles z marcovej úrovne 18,27 USD za MMBtu, ale napriek tomu bola táto cena vyššia oproti referenčnej cene v Európe, ktorá bola v apríli v priemere v sume 15,34 USD za MMBtu.
Hlavnou destináciou pri exporte amerického LNG zostala Európa, kam v apríli smerovalo 6,14 milióna ton, čo bolo takmer 56 % celkového vývozu. Aktívne v apríli americký LNG nakupoval aj Egypt, ktorý ho z USA doviezol 710.000 ton. Do Egypta tak z USA smerovalo viac LNG ako na trh Južnej Ameriky, ktorá nakúpila 500.000 ton.
(1 EUR = 1,1702 USD)
