Vývoz americkej ropy do Číny vzrástol na päťmesačné maximum

New York 1. februára (TASR) - Vývoz americkej ľahkej ropy do Číny na začiatku tohto roka vzrástol, pričom objem exportu dosiahol päťmesačné maximum. K rastu vývozu prispelo zvýšenie aktivity čínskych rafinérií, ako aj pokles dopytu v Európe. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dodávky americkej ľahkej ropy WTI určené pre Čínu vzrástli v januári na približne 187.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najvyšší objem od augusta, uviedol Matt Smith, hlavný analytik firmy Kpler pre ropu na amerických trhoch. Navyše sa očakáva, že export americkej ropy na ázijské trhy bude v nasledujúcom období pokračovať v raste. To obmedzí vývoz na ďalšie trhy a, naopak, pre ceny americkej WTI to znamená posun smerom nahor.



Spoločnosť finančných služieb Macquarie Group predpokladá, že produkcia americkej ropy vzrastie za obdobie od decembra minulého roka do decembra tohto roka približne o 900.000 barelov denne, pričom zhruba na polovici tohto rastu by sa mali podieľať ázijské trhy. Čo sa týka produkcie za celý rok 2023, Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) odhaduje, že ťažba ropy v USA vzrastie na 12,4 milióna barelov/deň.