Vývoz čínskych áut vzrástol v 1. kvartáli o 16 %

Peking 22. apríla (TASR) - Čína vyviezla za prvé tri mesiace viac než 1,5 milióna áut, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená zvýšenie zhruba o 16 %. Uviedla to v utorok Čínska automobilová asociácia (CPCA), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Podľa CPCA sa z Číny vyviezlo v 1. štvrťroku celkovo 1,54 milióna vozidiel. Za prvé tri mesiace minulého roka to bolo približne 1,33 milióna.



CPCA však začiatkom mesiaca varovala, že v dôsledku amerických dovozných ciel bude export áut čeliť pravdepodobne väčším tlakom, než sa pôvodne očakávalo. Do samotných USA vyváža Čína málo vozidiel, keďže už predchádzajúca administratíva Joea Bidena zaviedla na dovoz čínskych elektromobilov 100-percentné clá. Podľa vedenia CPCA však recipročné clá Donalda Trumpa budú mať na Čínu výrazný nepriamy vplyv.



„Prudké zvýšenie amerických dovozných ciel bude mať katastrofálny vplyv na ekonomiky, ako sú napríklad tie v juhovýchodnej Ázii. To znamená, že náš vývoz na tieto trhy bude zasiahnutý vo väčšej miere, než sme očakávali,“ uviedla CPCA. Práve na krajiny juhovýchodnej Ázie uvalil Trump jedny z najvyšších dovozných ciel.